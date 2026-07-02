Dia important en l’agenda de les parts implicades en el cas Leire. La secció tercera de la sala penal de l’Audiència Nacional ja ha admès a tràmit els recursos d’apel·lació interposats per Santos Cerdán, Leire Díez i Javier Pérez Dolset. Uns recursos que reclamen la inhibició del Tribunal Central d’Instrucció número cinc de l’Audiència Nacional en el cas que investiga la suposada clavaguera del PSOE cap al Tribunal d’Instrucció nou de Madrid, que va iniciar les investigacions.
En una diligència, a la que ha tingut accés El Món, la secció tercera ha anat per feina i ha nomenat ponent del recurs la magistrada Ana Maria Rubio Encinas. A més, ha fixat el pròxim 24 de juliol la data per la deliberació, votació i resolució del recurs. De fet, aquests recursos són el següent pas a la desestimació dels recursos de reforma interposats pels tres investigats en entendre que no hi ha cap motiu perquè l’Audiència Nacional es quedi la instrucció del cas Leire, que investiga presumptes maniobres per torpedinar investigacions policials i judicials contra el PSOE, la Moncloa, Pedro Sánchez i el seu entorn.
Jutge predeterminat per llei
La base del recursos és que la decisió de Pedraz d’assumir la causa és contrària al principi de jutge predeterminat per llei. És a dir, que la jurisdicció per a la investigació correspondria als jutjats d’instrucció de Madrid, que és on va començar i no concorre cap de les circumstàncies legals que justifiquin que el sumari sigui instruït per aquest tribunal especialitzat. La defensa argüeix que els actes investigats s’haurien comès a Madrid i es refereixen únicament a òrgans i entitats públiques ubicades a la mateixa zona. “Per tant, la jurisdicció del tribunal al qual s’adreça aquest assumpte no es pot sostenir sota cap circumstància”, conclouen. Així, abans d’acabar el mes l’Audiència decidirà si és competent o no per mantenir la tutela de la causa investigada.