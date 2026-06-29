La defensa de l’exsecretari d’organització del PSOE, Santos Cerdán, comença l’ofensiva d’una de les seves línies estratègiques, la manca de competència de l’Audiència Nacional sobre el cas Leire. En un recurs d’apel·lació, al que ha tingut accés El Món, els advocats de Cerdán, mostren la seva oposició a la petició del titular del Tribunal Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, el magistrat Santiago Pedraz, d’assumir les dues causes obertes sobre el cas Leire, és a dir, de la presumpta trama per torpedinar investigacions judicials i policials contra el PSOE, el govern socialista, Pedro Sánchez i el seu entorn i la del cas Hirurok. Una oposició que raona en base al principi de jutge predeterminat per llei. És a dir, que la jurisdicció per la investigació, correspondria als jutjats d’Instrucció de Madrid, que és on va començar.
En el recurs, investigat en el cas Leire per l’Audiència Nacional, la defensa de l’exnúmero tres del PSOE al·lega que no hi ha cap raó que justifiqui la petició de Pedraz al jutge Arturo Zamarriego, titular del Jutjat d’Instrucció número 9 de Madrid, li remeti el cas, on es va iniciar la investigació de la trama que pretesament liderava Díez i on són imputats, l’empresari Javier Pérez Dolset i el periodista Pere Rusiñol. En aquest sentit, la defensa ressalta que els actes investigats s’haurien comès a Madrid, i es refereixen a òrgans i entitats públiques ubicades a la mateixa zona. “Per tant, la jurisdicció del tribunal al qual s’adreça aquest assumpte no es pot sostenir sota cap circumstància”, al·leguen.
“Fets aïllats”
Segons subratlla la defensa de Cerdán fets investigats són “totalment aïllats” i que l’Audiència Nacional “en cap cas no pot investigar” el “grup de gestió de crisi iniciat l’any 2024”. Això és, Cerdan podria entendre que Pedraz seria competent en la investigació d’una peça sobre presumptes comissions en contractes públics a través de l’anomenat grup “Hirurok”, no ho seria per investiogar la “gestió de la crisi política i judicial”.
Per a l’exdirigent socialista, les dues peces tenen objectes diferents i la de les suposades maniobres “té un àmbit aïllat completament de la pretesa trama relacionada amb els fets de naturalesa econòmica ocorreguts a partir de l’any 2021“. En aquest sentit, assenyala que la peça “se centra de manera exclusiva en qüestions de gestió política i comunicativa, allunyada totalment de qualsevol investigació relativa a un possible frau econòmic”.