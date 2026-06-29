La defensa del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, comienza la ofensiva de una de sus líneas estratégicas, la falta de competencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Leire. En un recurso de apelación, al que ha tenido acceso El Món, los abogados de Cerdán muestran su oposición a la petición del titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado Santiago Pedraz, de asumir las dos causas abiertas sobre el caso Leire, es decir, de la presunta trama para torpedear investigaciones judiciales y policiales contra el PSOE, el gobierno socialista, Pedro Sánchez y su entorno y la del caso Hirurok. Una oposición que razona en base al principio de juez predeterminado por ley. Es decir, que la jurisdicción para la investigación correspondería a los juzgados de Instrucción de Madrid, que es donde comenzó.

En el recurso, investigado en el caso Leire por la Audiencia Nacional, la defensa del exnúmero tres del PSOE alega que no hay ninguna razón que justifique la petición de Pedraz al juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, de remitirle el caso, donde se inició la investigación de la trama que presuntamente lideraba Díez y donde están imputados el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. En este sentido, la defensa resalta que los actos investigados se habrían cometido en Madrid, y se refieren a órganos y entidades públicas ubicadas en la misma zona. «Por tanto, la jurisdicción del tribunal al cual se dirige este asunto no se puede sostener bajo ninguna circunstancia», alegan.

Parte dispositiva del recurso de apelación de Cerdán sobre la apropiación de los dos casos Leire/QS

«Hechos aislados»

Según subraya la defensa de Cerdán, los hechos investigados son «totalmente aislados» y que la Audiencia Nacional «en ningún caso puede investigar» el «grupo de gestión de crisis iniciado en el año 2024». Esto es, Cerdán podría entender que Pedraz sería competente en la investigación de una pieza sobre presuntas comisiones en contratos públicos a través del llamado grupo «Hirurok», no lo sería para investigar la «gestión de la crisis política y judicial».

Para el exdirigente socialista, las dos piezas tienen objetos diferentes y la de las supuestas maniobras «tiene un ámbito aislado completamente de la pretendida trama relacionada con los hechos de naturaleza económica ocurridos a partir del año 2021«. En este sentido, señala que la pieza «se centra de manera exclusiva en cuestiones de gestión política y comunicativa, alejada totalmente de cualquier investigación relativa a un posible fraude económico».