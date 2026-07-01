El titular del Tribunal Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, continua la instrucció pel cas Leire, arran dels nous indicis recollits. Aquest dimecres ha dictat una nova resolució amb la que cita el que va ser el tinent fiscal de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l’Estat Diego Villafañe, exmàdreta del Fiscal General del Cas, inhabilitat pel cas Ayuso, Álvaro García Ortiz. En la mateixa providència també cita la fiscal adscrita a la secretaria tècnica Beatriz López Pesquera, a declarar com a testimonis, el 15 de juliol vinent.
Tots dos es van reunir amb Leire Díez i l’advocat de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, segons va confirmar la mateixa Fiscalia General de l’Estat en un document que va remetre a petició del jutge instrucció. El magistrat ha acordat aquestes testificals a petició de l’acusació popular unificada, que dirigeix el PP. En canvi, pel que fa a la petició de l’acusació que declarin també com a testimonis l’exfiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz, la fiscal de la Secretaria Tècnica Ana Isabel García León i el cap de Seguretat de la seu de la Fiscalia del carrer Fortuny, el magistrat explica que s’acordaran si fossin necessàries una vegada es conegui el resultat d’aquestes primeres testificals.
Dues reunions
Segons l’informe que va transmetre el passat 10 de juny la Fiscalia General va informar que entre el mes d’abril de 2024 a juny de 2025 “no existeixen registres de visites amb cap de les persones demanades pel jutge amb la Fiscalia General“. Ara bé, sí que reconeixien una trobada el 6 de març de 2025 amb l’aleshores tinent fiscal i el fiscal de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l’Estat, Diego Villafañe i Beatriz López Pesquera, amb Teijelo en la qual es va informar de ” fets presumptament comesos per terceres persones que podrien tenir rellevància penal, a parer del lletrat informant”.
L’informe afegia que “en una data no determinada de finals del mes de març o principis del mes d’abril de 2025, l’aleshores Tinent Fiscal de la Secretaria Tècnica va mantenir una segona reunió amb Teijelo en què aquest va informar de la seva voluntat d’interposar diverses denúncies a Fiscalia relacionades amb els fets exposats en la reunió anterior”. “En totes dues reunions el lletrat Teijelo va estar acompanyat d’una dona que va tenir una intervenció menor i va ser presentada com una companya de despatx del lletrat. i que seria posteriorment identificada a través dels mitjans de comunicació com a Leire Díez”, assenyala l’informe. De les dues reunions es va informar al Fiscal General de l’Estat, llavors Álvaro Garcia Ortiz que encara no havia estat inhabilitat.