El titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, continúa la instrucción por el caso Leire, a raíz de los nuevos indicios recogidos. Este miércoles ha dictado una nueva resolución con la que cita al que fue el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe, exmano derecha del Fiscal General del Caso, inhabilitado por el caso Ayuso, Álvaro García Ortiz. En la misma providencia también cita a la fiscal adscrita a la secretaría técnica Beatriz López Pesquera, a declarar como testigos, el próximo 15 de julio.

Ambos se reunieron con Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, según confirmó la misma Fiscalía General del Estado en un documento que remitió a petición del juez instructor. El magistrado ha acordado estas testificales a petición de la acusación popular unificada, que dirige el PP. En cambio, en cuanto a la petición de la acusación de que declaren también como testigos el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, la fiscal de la Secretaría Técnica Ana Isabel García León y el jefe de Seguridad de la sede de la Fiscalía de la calle Fortuny, el magistrado explica que se acordarán si fueran necesarias una vez se conozca el resultado de estos primeros testimonios.

Santiago Pedraz, en una imagen de archivo/Europa Press

Dos reuniones

Según el informe que transmitió el pasado 10 de junio, la Fiscalía General informó que entre el mes de abril de 2024 a junio de 2025 “no existen registros de visitas con ninguna de las personas solicitadas por el juez con la Fiscalía General“. Sin embargo, sí que reconocían un encuentro el 6 de marzo de 2025 con el entonces teniente fiscal y el fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, con Teijelo en el cual se informó de ” hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante”.

El informe añadía que “en una fecha no determinada de finales del mes de marzo o principios del mes de abril de 2025, el entonces Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica mantuvo una segunda reunión con Teijelo en la que este informó de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con los hechos expuestos en la reunión anterior”. “En ambas reuniones el letrado Teijelo estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado y que sería posteriormente identificada a través de los medios de comunicación como Leire Díez”, señala el informe. De las dos reuniones se informó al Fiscal General del Estado, entonces Álvaro García Ortiz que aún no había sido inhabilitado.