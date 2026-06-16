Sessió agra aquesta tarda al Senat amb la compareixença de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Una compareixença arran de l’aparició del seu nom en la causa Leire, que investiga la presumpta trama del PSOE per torpedinar investigacions judicials i policials contra la formació, el govern, Pedro Sánchez i el seu entorn. Segons apunten els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, s’hauria reunit amb Leire Díez amb el rerefons de la recerca d’informació contra els comandaments i agents d’aquesta unitat.
En la seva compareixença, la directora de l’institut armat ha emfatitzat que “mai, mai” no ha interferit en cap investigació de l’UCO, ni tampoc ha participat en cap trama per obstruir processos judicials. “No he interferit mai en cap investigació, ni una sola vegada, ni de l’UCO ni de cap altra unitat de la Guàrdia Civil”,ha exclamat davant la Comissió d’Interior del Senat. En aquest sentit, González ha insistit que sempre ha mantingut “un respecte escrupolós, total i absolut per la feina i la professionalitat” de les investigacions judicials i per la “independència judicial necessària”. El PP i Vox han aprofitat per exigir la seva dimissió.
Reunions, sí
En tot cas, González ja va reconèixer que havia celebrat diverses reunions amb Leire Díez, seguint la informació de l’UCO en els informes presentats al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que tutela la causa. Ara bé, ha volgut deixar clar que “mai” es va reunir per conspirar o per participar en cap campanya de difamació “ni va ser influïda per la Sra. Díez ni per cap altra persona”.
També ha afegit que mai no havia pres “cap mesura destinada a exercir pressió” sobre els agents. Un argument per rebatre la idea de l’UCO expressada en els atestats que s’havien obert diverses investigacions confidencials sobre els agents investigadors. Unes investigacions internes que els agents van vincular a la influència de Leire Díez sobre el director general de la Guàrdia Civil. “Dedico cada dia al capdavant d’aquesta institució a enfortir la Guàrdia Civil, continuant l’enfocament establert pels meus predecessors, Félix Azón, María Gámez i Leonardo Marcos, i sempre d’acord amb la política fixada pel Ministeri de l’Interior i el seu ministre”, ha assegurat.