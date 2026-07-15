No en sabia res. Aquesta ha estat la resposta de la presidenta del PSOE i exministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, a les preguntes del magistrat Santiago Pedraz que tutela la investigació de la trama Leire. D’aquesta manera s’ha desentès de la suposada organització per torpedinar causes judicials i policials contra la formació. “No tenia el menor coneixement”, ha remarcat.
Després de la seva declaració, Narbona ha atès els mitjans de comunicació i ha confirmat haver conversat per whatsapp amb Leire Díez, clau de volta del cas, el dia que el president espanyol, Pedro Sánchez, va adreçar una carta a la ciutadania, el 24 d’abril, però no hi va tornar a parlar amb ella. Segons Narbona, Díez li va dir que “coneixia fets importants” i ella la va derivar al llavors secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán.
L’UCO apunta Narbona i la fiscalia
La testifical de Narbona es basa en un atestat de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que sostenia que Díez va tenir una conversa amb Narbona i que li va oferir “reconduir” els atacs que patia el president espanyol, prestar “ajuda qualificada” i “donar la volta a l’assumpte com un mitjó”. Un cop derivada a Santos Cerdán, aquest li va dir a Narbona que Díez “no havia aportat res d’interès”. Fonts de l’acusació presents a la sala han explicat que Narbona ha testificat durat només deu minuts i que la presidenta del partit ha arribat a afirmar, en un moment de la declaració, que hi havia “indicis preocupants” en la causa sobre el PSOE, sense donar més detalls.
Per altra banda, també han testificat fiscal Diego Villafañe i la fiscal Beatriz López, després que la fiscalia general confirmés que van mantenir dues reunions amb l’advocat de Cerdán, Jacobo Teijelo, i Díez, que es va identificar com la “companya” del lletrat. El ministeri fiscal va assenyalar que l’ex fiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz va ser informat posteriorment de les dues trobades, però que “no hi va assistir ni va donar cap indicació al respecte”.
Díez hauria tingut una intervenció “menor” en aquestes reunions i es va presentar com a companya de Teijelo. Fonts jurídiques expliquen que els fiscals han confirmat les dues trobades, però que no han explicat el motiu d’aquestes. Després de la darrera reunió, els dos fiscals van trobar-se García Ortiz a l’edifici i aquest els va dir que entressin al seu despatx, segons han afegit.