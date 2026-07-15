No sabía nada. Esta ha sido la respuesta de la presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a las preguntas del magistrado Santiago Pedraz que tutela la investigación de la trama Leire. De esta manera se ha desentendido de la supuesta organización para torpedear causas judiciales y policiales contra la formación. “No tenía el menor conocimiento”, ha remarcado.

Después de su declaración, Narbona ha atendido a los medios de comunicación y ha confirmado haber conversado por whatsapp con Leire Díez, clave del caso, el día que el presidente español, Pedro Sánchez, dirigió una carta a la ciudadanía, el 24 de abril, pero no volvió a hablar con ella. Según Narbona, Díez le dijo que “conocía hechos importantes” y ella la derivó al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Sede de la fiscalía general del Estado, uno de los protagonistas de la causa del Tsunami Democrático/Quico Sallés

La UCO apunta a Narbona y la fiscalía

El testimonio de Narbona se basa en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sostenía que Díez tuvo una conversación con Narbona y que le ofreció “reconducir” los ataques que sufría el presidente español, prestar “ayuda cualificada” y “darle la vuelta al asunto como un calcetín”. Una vez derivada a Santos Cerdán, este le dijo a Narbona que Díez “no había aportado nada de interés”. Fuentes de la acusación presentes en la sala han explicado que Narbona ha testificado durante solo diez minutos y que la presidenta del partido ha llegado a afirmar, en un momento de la declaración, que había “indicios preocupantes” en la causa sobre el PSOE, sin dar más detalles.

Por otro lado, también han testificado el fiscal Diego Villafañe y la fiscal Beatriz López, después de que la fiscalía general confirmara que mantuvieron dos reuniones con el abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, y Díez, que se identificó como la “compañera” del letrado. El ministerio fiscal señaló que el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz fue informado posteriormente de los dos encuentros, pero que “no asistió ni dio ninguna indicación al respecto”.

Díez habría tenido una intervención “menor” en estas reuniones y se presentó como compañera de Teijelo. Fuentes jurídicas explican que los fiscales han confirmado los dos encuentros, pero que no han explicado el motivo de estos. Después de la última reunión, los dos fiscales se encontraron con García Ortiz en el edificio y este les dijo que entrasen a su despacho, según han añadido.