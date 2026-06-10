La Fiscalía General del Estado ha remitido un informe al instructor del caso Leire, el magistrado Santiago Pedraz, donde admite que se han celebrado reuniones en la sede de la institución con el abogado Jacobo Teijelo -letrado de Santos Cerdan– y Leire Díez, dos de los imputados en el caso tutelado por el titular del Tribunal Central de Instrucción número 5. De esta manera responde en un detallado informe al requerimiento del pasado 8 de junio donde se solicitaba el registro de visitas del ministerio público y comprobar si se había celebrado algún encuentro con Díez, Teijelo, el abogado de José Manuel Villarejo, José Antonio García Cabrera, Javier Pérez Dolset o el letrado Ismael Oliver.

Según este informe, entre el mes de abril de 2024 a junio de 2025 «no existen registros de visitas con ninguna de las personas solicitadas por el juez con la Fiscalía General«. Sin embargo, sí reconocen un encuentro el 6 de marzo de 2025 con el entonces teniente fiscal y el fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, con Teijelo en la cual se informó de «hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante».

Además, el informe añade que «en una fecha no determinada de finales del mes de marzo o principios del mes de abril de 2025, el entonces Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica mantuvo una segunda reunión con Teijelo en la que este informó de su voluntad de interponer varias denuncias en la Fiscalía relacionadas con los hechos expuestos en la reunión anterior». «En ambas reuniones el letrado Teijelo estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado, y que sería posteriormente identificada a través de los medios de comunicación como Leire Díez», señala el informe. De las dos reuniones se informó al Fiscal General del Estado, entonces Álvaro García Ortiz que aún no había sido inhabilitado.

Jacobo Teijelo /Carlos Luján / Europa Press

Sin instrucción y seis denuncias

De todas formas, la fiscalía en su informe deja claro que ninguno de los dos fiscales que celebraron las reuniones recibió instrucción alguna de García Ortiz. De hecho, el ministerio público no dio mayor importancia a los encuentros ni tomó medida alguna porque «entendieron que el relato de Teijelo solo contenía una serie de alegaciones sin prueba concreta que las sustentara». Tampoco hay ninguna denuncia en la fiscalía presentada por el letrado en los años 2025 y este 2026.

En cambio, sí que presentó una denuncia Leire Díez. En concreto el 17 de septiembre de 2025 contra José Grinda, fiscal anticorrupción, que fue remitida a la Oficina del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid y fue archivada el 15 de diciembre de 2026. Un archivo con el argumento de que no se había aportado ninguna prueba que justificara una investigación de los hechos expuestos más allá de simples afirmaciones».

Precisamente, sobre denuncias la fiscalía también reconoce que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes y procesado por el caso Mascarillas, registró cinco denuncias entre enero y junio de 2025 en la oficina de la Fiscalía General del Estado. Todas fueron archivadas o bien por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, o por la Fiscalía Anticorrupción o bien por la fiscalía de Madrid.