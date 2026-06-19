Comparecencia esperada la de esta mañana en el Senado de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato. Un encuentro donde ha dado explicaciones sobre los nombramientos y cambios en el ministerio público, así como de las supuestas relaciones que la fiscalía habría tenido con la trama Leire que investiga la Audiencia Nacional. Peramato ha mostrado oficio y lo que se conoce como ‘el circunspecto funcionarismo’ y ha procurado no salirse del guion a pesar de la presión de la oposición. La máxima responsable del ministerio público, además, sabía que aterrizaba en una zona hostil y con la crisis aún humeante de la dimisión de su antecesor, Álvaro Garcia Ortiz, por su condena por revelación de secretos.

Peramato se ha esforzado en decir que es necesario «reforzar la confianza» tanto interna como externamente en la institución. También ha defendido la «legalidad» de sus nombramientos, que se han articulado «a través de decisiones fundadas en el mérito, en la capacidad y adecuación al puesto». Peramato también ha matizado la expresión de «cerrar heridas» de su discurso de aceptación del cargo. «Lo hice siendo plenamente consciente del contexto en que esta expresión se insertaba», ha señalado, en el contexto de la condena y dimisión de su predecesor.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la comisión de Justicia del Senado/Eduardo Parra / Europa Press

Una falta de respeto

Para la máxima representante del ministerio público, visiblemente molesta, ha cargado contra las insinuaciones de la oposición de la extrema derecha. En este sentido, ha criticado que sugerir que la fiscalía general forme parte de una trama como la del caso Leire, para torpedear causas judiciales y policiales contra el PSOE, es una «falta de respeto absoluto a la institución». En este sentido, ha recordado que la Fiscalía proporcionó toda la documentación e información que el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, requirió sobre reuniones que se habían celebrado en la sede de la institución, en la calle Fortuny de Madrid. En concreto, dos reuniones con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo con miembros de la secretaría técnica del ministerio fiscal. Un encuentro con Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando García Ortiz era jefe del Ministerio Público, y posteriormente con la fiscal de la misma secretaría Beatriz Lopez.

Peramato, sin embargo, ha dejado claro que ahora deberá ser el magistrado quien decida si debe profundizar o no sobre esta investigación. De hecho, también en la causa Plus Ultra aparecen dos fiscales de Madrid, a las que se les ha abierto una información reservada antes de comenzar un expediente interno que ya se ha suspendido a la espera de la instrucción judicial. Sobre las reuniones, no ha querido dar más detalles alegando el deber de reserva que tiene porque los hechos están en instrucción judicial. Por eso, ha evitado incluso, hacer cualquier valoración. Además, se ha preocupado de enfatizar que «no ha dado ningún tipo de instrucción a otros fiscales sobre causas de corrupción ya sean ‘Plus Ultra’ o ‘Koldo’.»