495.182 euros. Aquesta és la quantitat que té el comandant de la Guàrdia Civil, Ruben Villalba, segons un informe patrimonial de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, que l’institut armat ha lliurat al magistrat instructor del cas Koldo, Leopoldo Puente, titular del Tribunal Central d’Instància 2 de l’Audiència Nacional. L’informe, que ha estat difós per Europa Press, pren com a referència la darrera transacció registrada en els seus comptes abans de la seva detenció, l’any 2024.
Villalba és un nom recorrent en els casos que estan obturant l’Audiència Nacional en referència a les presumptes activitats delictives relacionades amb el PSOE, el govern, Pedro Sánchez i el seu entorn. El comandant de la Guàrdia Civil és excap del servei d’Informació de la Guàrdia Civil a Intxaurrondo i destacat després a les Unitats Centrals Especials 1 i 2 (UCE) de l’institut armat, l’elit dels analistes del cos.
Villalba també va ser qui va donar telèfons mòbils tunejats a l’empresari Víctor de Aldama i Koldo García, tal com es reconeix en el sumari del cas Mascaretes, en el qual s’integra aquest atestat financer lliurat al jutge. A més, és un dels testimonis recollits pels instructors de la causa Leire, la suposada trama de la claveguera del PSOE per tal de desmuntar causes contra la formació.
Pagaments destacats anteriorment
En el mateix informe, els analistes de la Guàrdia Civil subratllen el pagament per a la compra d’un rellotge Rolex per un import total de 10.050 euros. De fet, els agents recorden que ja havien detectat en investigacions anteriors 145.000 d’ingressos d’origen desconegut del comandant. De fet, és una xifra que descriuen com elevada però que va començar a augmentar a partir de l’any 2019. Són el que els investigadors bategen com “ingressos de procedència desconeguda”, que es produirien entre el 2017 i el 2023 i que no hi ha constància que fossin declarats a l’Agència Tributària.
A més, els analistes de l’institut armat ressalten la “disminució de despeses amb la targeta del nucli familiar” així com una “cridanera reducció de retirades d’efectiu al caixer que van ser nul·les tant el 2021 com el 2022”. “Les dues circumstàncies”, per a la Guàrdia Civil, “no tenen lògica econòmica” i, per tant, només tindria com a “única explicació l’existència d’una font d’efectiu d’origen desconegut, més enllà dels ingressos en els seus comptes”. Comptat i debatut, per l’UCO això reforçaria la tesi criminal que la “presumpta organització criminal hauria fet pagaments a Villalba en contraprestació per les seves actuacions”. De fet,els analistes ubiquen els pagaments l’any 2021, tot i que la relació amb Víctor de Aldama es va encetar el 2019.