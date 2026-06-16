495.182 euros. Esta es la cantidad que tiene el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, según un informe patrimonial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, que el instituto armado ha entregado al magistrado instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, titular del Tribunal Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. El informe, que ha sido difundido por Europa Press, toma como referencia la última transacción registrada en sus cuentas antes de su detención, en el año 2024.

Villalba es un nombre recurrente en los casos que están obstruyendo la Audiencia Nacional en referencia a las presuntas actividades delictivas relacionadas con el PSOE, el gobierno, Pedro Sánchez y su entorno. El comandante de la Guardia Civil es exjefe del servicio de Información de la Guardia Civil en Intxaurrondo y destacado después a las Unidades Centrales Especiales 1 y 2 (UCE) del instituto armado, la élite de los analistas del cuerpo.

Villalba también fue quien proporcionó teléfonos móviles personalizados al empresario Víctor de Aldama y Koldo García, tal como se reconoce en el sumario del caso Mascaretes, en el cual se integra este atestado financiero entregado al juez. Además, es uno de los testigos recogidos por los instructores de la causa Leire, la supuesta trama de las cloacas del PSOE para desmontar causas contra la formación.

Agentes de la UCO, en una requisa de dinero de una organización criminal/UCO/GC

Pagos destacados anteriormente

En el mismo informe, los analistas de la Guardia Civil destacan el pago para la compra de un reloj Rolex por un importe total de 10.050 euros. De hecho, los agentes recuerdan que ya habían detectado en investigaciones anteriores 145.000 de ingresos de origen desconocido del comandante. De hecho, es una cifra que describen como elevada pero que comenzó a aumentar a partir del año 2019. Son lo que los investigadores bautizan como «ingresos de procedencia desconocida», que se producirían entre 2017 y 2023 y que no hay constancia de que fueran declarados a la Agencia Tributaria.

Además, los analistas del instituto armado resaltan la «disminución de gastos con la tarjeta del núcleo familiar» así como una «llamativa reducción de retiradas de efectivo en el cajero que fueron nulas tanto en 2021 como en 2022». «Las dos circunstancias», para la Guardia Civil, «no tienen lógica económica» y, por tanto, solo tendría como «única explicación la existencia de una fuente de efectivo de origen desconocido, más allá de los ingresos en sus cuentas». En resumen, para la UCO esto reforzaría la tesis criminal de que la «presunta organización criminal habría hecho pagos a Villalba en contraprestación por sus actuaciones». De hecho, los analistas ubican los pagos en el año 2021, aunque la relación con Víctor de Aldama se inició en 2019.