El comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo, ha registrado un escrito en el que solicita personarse en el caso Leire, sobre la supuesta trama para torpedear investigaciones contra el PSOE, el gobierno español, Pedro Sánchez y su entorno. En un escrito de ocho páginas al que ha tenido acceso El Món, el comisario considera que es un perjudicado de lo que denomina como «cloaca del PSOE».

En este sentido, critica que la instrucción haya dejado entrever que se «mercadeaba» con audios supuestamente obtenidos en la macrocausa Tándem, donde el comisario es el principal investigado, y que se le implique en una estructura «parapolicial» para reventar las causas que afectan a los socialistas. De hecho, recuerda que incluso, entre los investigados, está Javier Pérez Dolset, quien fundó la «Asociación de Víctimas del Comisario Villarejo».

El escrito dirigido al titular del Tribunal Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que tutela la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, apunta que esta estructura paralela del PSOE manipulaba la causa Tándem, «abriendo y cerrando piezas y poniendo y quitando gente e investigados». «Están tratando de difundir la mentira de que, lejos de ser una de las víctimas de este grupo, he colaborado, para pervertir causas judiciales», reprocha Villarejo.

Una imagen de la sede en Madrid de la Audiencia Nacional/Quico Sallés

«Es absurdo»

En el escrito Villarejo asegura que esta tesis que apunta haber participado a través de la entrega de audios «resulta de lo más absurdo», porque «no tiene ningún sentido que el mismo afectado entregue audios para usarse en su contra y promover así la apertura de nuevas piezas incriminatorias». «Se mantiene esta bola infame, insinuando esta posibilidad, con el fin de crear la máxima confusión posible y que, como hasta ahora, por más que lo intente, no pueda defenderme ante la opinión pública de la campaña feroz promovida por quien ahora investiga el juez», remata el comisario.

El comisario, eso sí, en línea con su abogado, Antonio Garcia, explicó a la UCO que se reunió con representantes de la trama pero que no les dio credibilidad. Asimismo, admite que de motu proprio pidió una reunión con la fiscalía para llegar a algún acuerdo por su estado de salud, por la multitud de absoluciones, porque la Audiencia Nacional no había visto soborno en ninguna de las causas y para desatascar el tribunal de la macrocausa Tándem.