El comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo, ha registrat un escrit amb què demana personar-se en el cas Leire, sobre la pretesa trama per torpedinar investigacions contra el PSOE, el govern espanyol, Pedro Sánchez i el seu entorn. En un escrit, de vuit pàgines i al que ha tingut accés El Món, el comissari considera que és un perjudicat del que bateja com a “clavaguera del PSOE”.
En aquest sentit, retreu que la intrucció hagi deixat entreveure que es “mercadejava” amb àudios suposadament aconseguits en la macrocausa Tàndem, on el comissari és el principat investigat, i que se l’impliqui en una estructura “parapolicial” per reventar les causes que afecten als socialistes. De fet, recorda que fins i tot, entre els investigats, hi ha Javier Pérez Dolset, que va fundar “l’Associació de Víctimes del Comissari Villarejo”.
L’escrit dirigit al titular del Tribunal Central d’Instància 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que tutela la investigació de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, apunta que aquesta estructura paral·lela del PSOE potinejava la causa Tàndem, “obrint i tancant peces i posant i treient gent i investigats”. “Estan tractant de difondre la mentida que, lluny de ser una de les víctimes d’aquest grup, hi he col·laborat, per pervertir causes judicials”, retreu Villarejo.
“És absurd”
A l’escrit Villarejo assegura que aquesta tesi que apunta haver participat a través de lliurament d’àudios “resulta d’allò més absurd”, perquè “no té cap sentit que el mateix afectat, lliuri àudios per usar-se en contra i promoure així l’obertura de noves peces incriminatòries”. “Es manté aquesa bola infame, insinuant aquesta possibilitat, a fi de crear la màxima confusió possible i que, com fins ara, per més que ho intenti, no pugui defensar-me davant l’opinió pública de la campanya ferotge promoguda per qui ara investiga el jutge”, rebla el comissari.
El comissari, això sí, en línia amb el que seu advocat, Antonio Garcia, va explicar a l’UCO es va reunir amb representants de la trama però que no els va donar credibilitat. Així mateix, admet que de motu propi va demanar una reunió amb la fiscalia per tal d’arribar a algun acord pel seu estat de salut, per la munió d’absolucions, perquè l’Audiència Nacional no havia vist suborn en cap de les causes i per desembussar el tribunal de la macrocausa Tàndem.