Si ja era prou complexe el cas Leire, ara s’hi afegeix una guerra entre els investigats. Després de les diferents interlocutòries del titular del Tribunal Central d’Instància 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, sobre el cas Leire, la suposada trama per torpedinar investigacions judicials contra el PSOE, el govern socialista, Pedro Sánchez i el seu entorn, ha començat una batussa entre els diferents imputats.
Dimarts d’aquesta setmana el comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo, un dels principals protagonistes operatius de la policia patriòtica, va demanar al jutge personar-se com a perjudicat. De fet, el seu nom i el del seu advocat, Antonio Garcia Cabrera, -interrogat per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, consten com a en el dens sumari sota tutela de Pedraz. La iniciativa de Villarejo ja ha estat traslladada a les parts per tal que manifestin el seu posicionament.
La reacció immediata ha estat el d’un altre investigat, l’empresari Javier Pérez Dolset, fundador de l’Associació Víctimes del comissari Villarejo. De fet, l’escrit de personació del policia carregava els neulers contra Pérez Dolset a qui acusava de filtrar arxius d’àudio de la macrocausa Tàndem, és a dir, el gran sumari sobre les activitats de Villarejo que supera la quarantena de causes. Dolset ha presentat un altre escrit, de vuit pàgines i al que ha tingut accés El Món, per tal que el magistrat rebutgi la personació del comissari com a perjudicat per “afectar de forma directa a la posició processal i al dret de defensa” de l’empresari i per “un risc evident d’expansió indeguda de l’objecte processal”.
Té altres maneres
En l’escrit, la representació lletrada de Dolset concreta que “l’oposició” a la personació de Villarejo es concentra “exclusivament a la pretensió de comparèixer com a perjudicat en aquesta causa”. En cap cas, l’escrit “discuteix” que “Villarejo pugui exercitar, a la via i forma legalment procedents, les accions que consideri oportunes”. “El que es nega”, concreta, “és que les actuacions desplegades per Pérez Dolset en relació amb els “coneguts com enregistraments de Villarejo” puguin convertir-lo en perjudicat en aquesta investigació i “ni de bon tros justificar-ne l’accés general a una causa en què pretén reobrir debats propis d’altres procediments”. Dolset recorda la munió de procediments penals pendents del comissari que podrien encara embolicar més la troca.
En l’escrit de petició de personació de Villarejo, el comissari retreia que la intrucció havia deixat entreveure que es “mercadejava” amb àudios suposadament aconseguits en la macrocausa Tàndem, on el comissari és el principat investigat, i que se l’impliqui en una estructura “parapolicial” per reventar les causes que afecten als socialistes. I apuntava directament a Pérez Dolset com a responsable de la difusió dels àudios. Una acusació que refusa de ple Dolset que nega ser el causant d’un “perjudici penalment rellevant” per al comissari. A més, discrepa que l’ús que s’hagi fet dels àudios sigui rellevant, i en qualsevol cas, afirma que el comissari “no ostenta en aquest cas una condició directa, concreta i actual de perjudicat pels fets que s’investiguen”. En tot cas, Dolset reclama que si el jutge considera que podria ser un perjudicat es delimiti a quina part de les actuacions podrà accedir.