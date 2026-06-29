Darrera jornada de prova al llarg judici de l’operació Kitchen. Tres acusats han declarat aquest dilluns al matí. Noms coneguts i relacionats amb el ferro de la policia patriòtica. En concret, els inspectors en cap José Ángel Fuentes Gago i Bonifacio Díez Sevillano, àlies Boni, un dels partícips més importants de la trama andorrana de l’operació Catalunya, on va ser agregat del Ministeri de l’Interior a l’ambaixada espanyola al Principat. Tots dos, imputats en el cas per la seva adscripció a la Direcció Adjunta Operativa deI CNP, aleshores encapçalada pel comissari Eugenio Pino. Però, el declarant estrella ha estat el comissari principal José Luis Olivera, fundador de la poderosa Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Nacional de Policia (UDEF), primer director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i Crim Organitzat (CITCO) i un dels que es vantaven d’haver organitzat l’operació Catalunya.
Olivera ha reconegut en la seva declaració -ha contestat al ministeri fiscal, al tribunal i a la seva defensa- que va tenir coneixement de l’operació Kicthen per un dinar amb el comissari d’intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo i l’empresari Adrián de la Joya. Però, això sí, ha negat haver-hi estat implicat. En detall, parlava d’un dinar que va ser enregistrat –en una gravació que forma part de les actuacions– i en el qual Villarejo va explicar-los que havia participat en una “operació encarregada per localitzar, en l’entorn de Bárcenas, diners, documents o qüestions probatòries”, i que havien “captat el xòfer de Bárcenas”, que hi “col·laborava”.
Olivera ha aprofitat la seva declaració per estripar contra l’inspector Manuel Morocho, que va investigar el cas Gürtel; contra Ignacio Cosidó, exdirector de la policia, i, d’una manera especial, contra Villarejo. Per altra banda, l’Advocacia de l’Estat ha retirat l’acusació contra José Ángel Fuentes Gago i Bonifacio Díez Sevillano després de les seves declaracions d’aquest matí i els ha deixat fora del procediment en acceptar que no havien tingut cap relació amb l’operació Kitchen.
Bárcenas, el neguit
Olivera, que va dirigir la UDEF des de la seva fundació fins a l’any 2012, quan Cosidó el va destituir, ha seguit el fil conductor del cas en les diferents declaracions dels imputats. Comptat i debatut, que Luis Bárcenas, extresorer del PP, era l’enemic número 1. De fet, l’operació Kitchen no era res més que un operatiu per robar la documentació delicada que l’extresorer dels populars tenia sobre el finançament de la formació. “Era una preocupació per a la Policia i per a Espanya”, va ressaltar. “El que podia entendre és que es buscava el que faltava, 27 milions d’euros”, que suposadament tenia l’extresorer perquè la fortuna la seva s’havia taxat en 47 milions d’euros i només n’havien trobat 21.
En aquest tram de declaració, Olivera ha carregat contra Villarejo, a qui va conèixer l’any 2000 i a qui va encarregar diverses operacions clandestines. De Villarejo, però, no n’ha dit gaires bondats. Ans al contrari. L’ha acusat “d’atribuir-se coses que no havia fet”, de mentir i fins i tot de manipular converses gravades que s’haurien trobat als escorcolls al domicili del comissari. Villarejo no ha estat l’únic criticat per Olivera. Morocho també ha rebut. I Oliveta fins i tot ha informat el tribunal que Eugenio Pino li va dir, a l’inici del judici, que l’inspector de la UDEF que va dirigir les perquisicions de la Gürtel anava per ell. Ha posat en dubte el que Morocho va afirmar al tribunal com a testimoni, això és, que l’havien enviat a Portugal per apartar-lo de la Gürtel. Olivera ha assegurat que el va animar a acceptar el càrrec perquè el mateix Morocho li havia dit que tenia “desassossec” a la UDEF.