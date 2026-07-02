L’Agència Tributària ha fet el pas. L’advocacia de l’Estat, que actua en nom d’Hisenda, ha decidit personar-se a la peça del cas Plus Utra, on l’expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, és el principal imputat, sobre les joies trobades al seu despatx durant l’escorcoll de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Nacional de Policia (CNP). D’aquesta manera, els lletrats de la Moncloa recullen el guant del magistrat instructor de la causa, José Luis Calama, li va oferir la personació en ser “potencial perjudicada”.
Al capdavall, el jutge va obrir aquesta peça separada per un suposat delicte de contraban i per delicte fiscal. Una decisió que el jutge va acordar després que la taxació que va ordenar valorés les joies en 1,3 milions d’euros. Fonts del govern espanyol apunten que l’Agència Tributària està enllestint l’escrit de personació, un cop han valorat la petició del jutge i han analitzat la taxació.
El jutge concloïa que l’aparició de les joies i el seu valor de taxació “revela un perjudici patrimonial directament connectat amb ingressos de titularitat estatal la gestió dels quals correspon” a l’Agència Tributària. Per això, Calama va situar Hisenda “com a potencial perjudicada” i, per tant, la veu legitimada “per exercitar les accions penals i civils que resultin procedents”.
“Herències i viatges”
Calama va encarregar la valoració a una joieria “prèvia prestació de jurament o promesa”. Val a dir que va ordenar que es fes un informe “amb expressió de tots els requisits necessaris amb vista al compliment de la cadena de custòdia”. Segons l’atestat de la UDEF sobre l’entrada i el escorcoll al despatx de l’expresident, la secretària de Zapatero, present a les diligències, va atribuir l’origen de les joies a l’herència familiar de Sonsoles Espinosa, la donade l’exlíder socialista, i a “regals de viatges”.