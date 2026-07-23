L’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negat totes les acusacions per les quals l’investiga el Tribunal Central d’Instrucció número 2 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama. L’exlíder del PSOE ha assegurat que mai va influir per obtenir una ajuda de 53 milions d’euros l’aerolínia hispano-veneçolana Plus Ultra concedida pel ministeri de Transport. “No vaig tenir cap paper, vaig tenir un nul paper en el rescat de Plus Ultra”, ha sentenciat en l’entrevista a Mañaneros de TVE. Zapatero ha insistit que volia “donar explicacions” perquè no vol que la gent “faci un acte de fe” i “s’atengui als fets i a les regles del procediment”. En tot cas, considera que se li han vulnerat tots els seus drets.
Zapatero no ha volgut contraatacar les declaracions del seu soci Julio Martínez que l’ha assenyalat com a qui guiava les “passes a seguir” per obtenir l’ajuda al·legant que “cadascú té dret a la seva estratègia de defensa”. Zapatero també ha rebutjat considerar la consultora Análisis Relevante com una societat pantalla per cobrar diners. De fet, l’ex inquilí de la Moncloa ha defensat la seva feina com a consultor, una feina que va facturar i que va declarar a través de l’IRPF “amb noms i cognoms”. L’exlíder socialista també ha rebutjat amb contundència que l’empresa de les seves filles servís perquè li fessin de “testaferro”.
Per altra banda, sobre les joies trobades a la caixa forta del seu despatx, Zapatero ha negat “qualsevol afany patrimonial” que “ignorava el seu valor actual”. “Va ser un regal de cortesia personal sense cap ús ni destí”, ha insistit. Ara bé, ha avançat que ha posat a contradicció el valor de taxació de les joies i que en donarà tots els detalls al jutge sobre el seu origen. Ara com ara, les joies no les pot donar a Patrimoni Nacional perquè són en mans de la policia però que quan s’aclareixi tot ja ho donarà.
“La meva activitat ha estat legal”
“La meva activitat com a consultor ha estat legal”, ha afegit. Zapatero s’ha encomanat a la investigació judicial per aclarir tots els fets que és on donarà tots els detalls que li reclamin. “S’acreditarà, perquè ningú no podrà dir que vaig fer cap sola influència. No vaig parlar amb ningú per Plus Ultra, ni amb la SEPI ni amb el govern”, ha ressaltat. En aquesta línia, ha assegurat que mai va poder informar a Julio Martínez sobre l’ajuda abans que fos atorgada perquè “no coneixia ningú”.
Pel que fa les seves filles i la societat amb què operaven n’ha defensat la seva activitat i ha emfatitzat que treballaven i tenien clients i no era una societat pantalla. “Les meves filles han fet la seva feina. Tot això quedarà acreditat, substanciat”, ha remarcat. En aquest sentit, l’exdirigent socialista ha defensat que Análisis Relevante treballava amb l’empresa de les seves filles “com altres clients” i ha rebutjat continuar donant detalls sobre l’empresa de les seves filles, perquè, segons ha explicat, han de “parlar per elles mateixes i en el procediment jurídic”. Així ha pronosticat que “presentaran en el procediment judicial tots els seus treballs, tota la seva tasca i tots els seus contractes” per desmentir les acusacions de Martínez que deia que cobraven per no treballar.
“Soc conscient del que represento i dono les gràcies a qui m’ha fet costat”, ha admès per valorar el cost polític de la situació. En aquest sentit, ha reclamat no fer judicis paral·lels i que els processos penals siguin respectats. Així ha criticat sense embuts, les filtracions del sumari i de documents que resumeixen “dos anys de la meva vida”.