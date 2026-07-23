Com si fos ahir ha marxat de vacances i, de quina manera, tenint en compte el gran final de temporada que han ofert als seus fans. La sèrie dels migdies de TV3 s’havia reservat una gran bomba que ha deixat tothom boig, ja que els guionistes han demostrat que encara poden continuar sorprenent després de tants anys en antena. Aquesta ha estat una temporada d’èxit, si ens fixem en què han obtingut la seva millor quota mitjana històrica -un 19,5%- i més de 3,5 milions d’espectadors únics a TV3. A això s’han de sumar els més de 17 milions de reproduccions que han obtingut a les xarxes, a més a més, que no és poca cosa. I, precisament, aquest matí podem fixar-nos en què ha comentat la gent en les primeres reaccions a aquest desenllaç tan potent. Ha agradat? Creuen que és una bona trama o potser massa enrevessat? Com creuen que s’arreglarà tot plegat?
Doncs, com acostuma a passar en aquests casos, hi ha hagut un debat d’opinions que ha encès X (l’antic Twitter). Les expectatives estaven altíssimes i, potser per això, hem trobat usuaris que s’han queixat que els ha semblat fluix el capítol. D’altres, en canvi, no entenen com poden dir això tenint en compte que ha passat “de tot”. Molts creuen que els guionistes s’han inspirat en el cas Andic per a la mort del pantà, de la mateixa manera que també n’hi ha que aplaudeixen les baralles que s’hi han pogut sentir.
Aplaudiments i forta ovació a la imaginació dels guionistes de Com si fos ahir
Entre els comentaris positius que han escrit alguns dels teleespectadors de la sèrie, en trobem un que aplaudeix el retorn de l’Àngela Cervantes, el pas de l’Andreu o tota la trama del pantà -encara que no entenen com són capaços de posar-se a menjar truita tot just després com si res-. Molts estaran “amb l’ai al cor fins al setembre“, mentre que d’altres fans aplaudeixen que “els actors són fantàstics” i que el final ha estat “rodó“.
“Ganes que arribi setembre per a noves històries“. “A mi m’ha agradat molt!“, “El retorn de l’Àngela Cervantes és un sí rotund“, “Ai, mare, ja ho havia dit que el pantà seria un drama… Carles Porta, ves sortint” o “Esperem que el mort se l’empassi el pantà” són només alguns exemples d’aquests teleespectadors que han quedat ben contents.
A mi m’ha agradat molt! Els actors són fantàstics i ha acabat amb un final rodó amb cançó i tot. Amb moltes ganes del Setembre per noves històries. Ha quedat un final tancat, perquè a la nova temporada començaran moltes noves trames i personatges. #comsifosahir3cat— Aniol Sala (@aniolsp) July 22, 2026
Perfiii Andreuuuu #comsifosahir3cat— marta 💘 (@maaartact) July 22, 2026
"Jo mai faria servir el teu fill per fer-te mal, no sóc com tu" paaaaaaaaaam#ComSiFosAhir3Cat— ieia 🎗️ (@mireiadiro) July 22, 2026
Au, s’han marcat un Andic #ComSiFosahir3Cat— Blanca (@bla_nca) July 22, 2026
El retorn de l’Àngela Cervantes és un sí rotundo #comsifosahir3cat— Aniol Sala (@aniolsp) July 22, 2026
Aiiiiiiii mareeeeeee ja ho he dit pantà= drama @Carles_Porta— ieia 🎗️ (@mireiadiro) July 22, 2026
Ves sortint #ComSiFosAhir3Cat
Es pelen el germà i acte seguit es foten una deliciosa truita de patates #ComSiFosAhir3Cat pic.twitter.com/0MOFpKPfxV— Josep Femenías🀄️ (@JosepCatt) July 22, 2026
Esperem que el mort se l’ empassi el pantà #Comsifosahir3cat— Josep SG (@castellvilar) July 22, 2026
Però si ha passat de tot!! Jo ja estic amb l'ai al cor fins al setembre!— David Àvila (@DavidAvilaP) July 22, 2026
Tot Catalunya sap que les excursions per la muntanya són MOLT perilloses.#ComSiFosAhir3Cat pic.twitter.com/5aKmO4nD4r— RUTICHI (@RuthSegado) July 22, 2026
Crítiques a un capítol que, per a alguns, ha resultat “fluix”
No obstant això, hi ha hagut també un bon gruix de gent que s’ha quedat una mica freda amb les trames principals d’aquest comiat de temporada. Sorprenentment, alguns diuen que s’esperaven “més drama” al pantà i que no els ha agradat que deixessin allà el cadàver: “Molt fluix“, “De debò que s’acaba així?“, “No miren ni com està ni truquen a una ambulància, no ho sé…“, “Veient per on anava la trama de la Zoe, a casa hem pensat que es controlarien una mica i no farien un cas Andic” o “Fatal, decepció total” són alguns dels missatges que van en aquesta línia.
Tampoc no ha agradat que l’actitud del Francesc, a qui critiquen que hagi muntat una festa el dia que s’havia d’estar casant: “Lletjot“. I, en general, sí que s’han vist comentaris negatius: “Dels pitjors finals de temporada“, “El capítol d’ahir va ser infumable, quin ridícul i quina manera de llençar els diners públics” o “Capítol fluix fluix per ser el final de temporada” en són alguns exemples.
Dons molt fluix #Comsifosahir3cat— Josep SG (@castellvilar) July 22, 2026
Tothom esperàvem més drama al pantà
#ComSiFosAhir3Cat val que el Francesc era una merda com a parella, però montar una festa el dia que t'hauries d'estar casant és lletjot.— PrincesaCadaver (@nlopezi_) July 22, 2026
Veient per on anava la trama de la Zoe, a casa hem pensat q controlarien una mica i no farien un cas Andic… 🙄 #comsifosahir3cat— Nita Chocolait (@nitachocolait) July 22, 2026
De debó que s’acaba així ?…😡 #Comsifosahir3cat— Josep SG (@castellvilar) July 22, 2026
Capítol fluix fluix per ser final de temporada. #ComSiFosAhir3cat— jordi masferrer (@jordimasfepesa) July 22, 2026
El capítol d'ahir va ser INFUMABLE… Quin ridícul de trames i quina manera de llençar el diner públic.#ComSiFosAhir3Cat— Pau Arbós i Cabanell (@pau_arbos) July 23, 2026
Dels pitjors finals de temporada #Comsifosahir3cat— Josep SG (@castellvilar) July 22, 2026
Final , fatal decepció total 👎— imma (@ImmaS92298) July 23, 2026
No m'ha agradat aquest final del noi drogoaddicte, el deixen allà tirat i no miren com està ni avisan una ambulància, no sé ….— Maria Batlle (@mariabatlledur2) July 22, 2026
El final musical
Com a actors, molt bé. Com a cantants, necessiten millorar. Molt… #ComSiFosAhir3cat— Andreu Monrós Garrigosa (@AndreuMonros) July 22, 2026
Vergooooonya aliena la cançoneta final. Hem canviat de canal #comsifosahir3cat pic.twitter.com/Duf8RB0GKU— Nita Chocolait (@nitachocolait) July 22, 2026
Sempre és complicat convèncer tothom, però la bona notícia per a TV3 és que són molts els qui han aplaudit l’originalitat sense límits dels guionistes d’una sèrie que es convertirà en la més longeva de la cadena la pròxima setmana. Tots atents al pròxim 7 de setembre, quan els protagonistes hauran d’afrontar les conseqüències de tot plegat.