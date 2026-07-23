El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
El gran final de ‘Com si fos ahir’ divideix la xarxa: la reacció dels fans
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
23/07/2026 10:41

Com si fos ahir ha marxat de vacances i, de quina manera, tenint en compte el gran final de temporada que han ofert als seus fans. La sèrie dels migdies de TV3 s’havia reservat una gran bomba que ha deixat tothom boig, ja que els guionistes han demostrat que encara poden continuar sorprenent després de tants anys en antena. Aquesta ha estat una temporada d’èxit, si ens fixem en què han obtingut la seva millor quota mitjana històrica -un 19,5%- i més de 3,5 milions d’espectadors únics a TV3. A això s’han de sumar els més de 17 milions de reproduccions que han obtingut a les xarxes, a més a més, que no és poca cosa. I, precisament, aquest matí podem fixar-nos en què ha comentat la gent en les primeres reaccions a aquest desenllaç tan potent. Ha agradat? Creuen que és una bona trama o potser massa enrevessat? Com creuen que s’arreglarà tot plegat?

Et pot interessar

Doncs, com acostuma a passar en aquests casos, hi ha hagut un debat d’opinions que ha encès X (l’antic Twitter). Les expectatives estaven altíssimes i, potser per això, hem trobat usuaris que s’han queixat que els ha semblat fluix el capítol. D’altres, en canvi, no entenen com poden dir això tenint en compte que ha passat “de tot”. Molts creuen que els guionistes s’han inspirat en el cas Andic per a la mort del pantà, de la mateixa manera que també n’hi ha que aplaudeixen les baralles que s’hi han pogut sentir.

La Naiara i el Toni petit en una escena clau de l'últim capítol de la 9a temporada de 'Com si fos ahir' / 3Cat
La Naiara i el Toni petit en una escena clau de l’últim capítol de la 9a temporada | 3Cat

Aplaudiments i forta ovació a la imaginació dels guionistes de Com si fos ahir

Entre els comentaris positius que han escrit alguns dels teleespectadors de la sèrie, en trobem un que aplaudeix el retorn de l’Àngela Cervantes, el pas de l’Andreu o tota la trama del pantà -encara que no entenen com són capaços de posar-se a menjar truita tot just després com si res-. Molts estaran “amb l’ai al cor fins al setembre“, mentre que d’altres fans aplaudeixen que “els actors són fantàstics” i que el final ha estat “rodó“.

Ganes que arribi setembre per a noves històries“. “A mi m’ha agradat molt!“, “El retorn de l’Àngela Cervantes és un sí rotund“, “Ai, mare, ja ho havia dit que el pantà seria un drama… Carles Porta, ves sortint” o “Esperem que el mort se l’empassi el pantà” són només alguns exemples d’aquests teleespectadors que han quedat ben contents.

El cadàver del Liam, surant al pantà després d'haver caigut per un barranc empès pel Toni petit en un forcejament en l'últim capítol de la 9a temporada de 'Com si fos ahir' / 3Cat
El cadàver del Liam, surant al pantà després d’haver caigut per un barranc empès pel Toni petit en un forcejament en l’últim capítol de Com si fos ahir | 3Cat

Crítiques a un capítol que, per a alguns, ha resultat “fluix”

No obstant això, hi ha hagut també un bon gruix de gent que s’ha quedat una mica freda amb les trames principals d’aquest comiat de temporada. Sorprenentment, alguns diuen que s’esperaven “més drama” al pantà i que no els ha agradat que deixessin allà el cadàver: “Molt fluix“, “De debò que s’acaba així?“, “No miren ni com està ni truquen a una ambulància, no ho sé…“, “Veient per on anava la trama de la Zoe, a casa hem pensat que es controlarien una mica i no farien un cas Andic” o “Fatal, decepció total” són alguns dels missatges que van en aquesta línia.

Tampoc no ha agradat que l’actitud del Francesc, a qui critiquen que hagi muntat una festa el dia que s’havia d’estar casant: “Lletjot“. I, en general, sí que s’han vist comentaris negatius: “Dels pitjors finals de temporada“, “El capítol d’ahir va ser infumable, quin ridícul i quina manera de llençar els diners públics” o “Capítol fluix fluix per ser el final de temporada” en són alguns exemples.

El final musical

Sempre és complicat convèncer tothom, però la bona notícia per a TV3 és que són molts els qui han aplaudit l’originalitat sense límits dels guionistes d’una sèrie que es convertirà en la més longeva de la cadena la pròxima setmana. Tots atents al pròxim 7 de setembre, quan els protagonistes hauran d’afrontar les conseqüències de tot plegat.

Com si fos ahir TV3

Més notícies
Notícia: &#8216;Com si fos ahir&#8217;: els protagonistes donen pistes del capítol final
Comparteix
Els actors de la sèrie dels migdies de TV3 resumeixen com és el desenllaç de la temporada en només una paraula
Notícia: El final de ‘Com si fos ahir’, ajornat per evitar coincidir amb la celebració del Mundial
Comparteix
La sèrie dels migdies de TV3 i ‘Joc de cartes estiu’ canvien el dia d'estrena per evitar la fuga d’audiència cap a la retransmissió de la celebració del Mundial
Notícia: &#8216;Com si fos ahir&#8217;: pistes sense espòilers per al capítol final de la 9a temporada
Comparteix
La sèrie diària més longeva de TV3 s'acomiada aquest dimecres fins al setembre amb un episodi especial que no deixarà ningú indiferent i que ja van veure 400 privilegiats al Phenomena dijous passat
Entrevista: Montse Germán: &#8220;Ja n&#8217;hi ha prou de menystenir &#8216;Com si fos ahir'&#8221;
Comparteix
ENTREVISTA a l'actriu que interpreta el paper de la Sílvia des del principi de la sèrie diària de TV3

Comparteix

Icona de pantalla completa