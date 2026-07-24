Carlos Lozano es queda sense feina perquè l’aventura a Telecinco ha arribat al final molt abans del que s’havia previst. La cadena ha decidit cancel·lar Amor… ¡o lo que surja!, el dating show que es va estrenar el 22 de juny, i n’emetrà l’últim programa el 31 de juliol, després d’un recorregut breu de poc més d’un mes.
Així ho ha confirmat el mitjà especialitzat Confi TV estiuenca de Mediaset no ha aconseguit consolidar-se en una franja de sobretaula cada vegada més complicada. En un principi, semblava que la proposta no era del tot desencertada perquè va obtenir una quota mitjana del 6,5% durant la primera setmana d’emissió si ens fixem en les dades espanyoles -que són les que importen a Mediaset-. El problema és que el programa ha anat perdent força fins a estabilitzar-se al voltant del 5%, amb mínims del 4,6% que suposa una xifa molt per sota de les expectatives de la cadena.
És cert que ho estan passant malament amb uns resultats horribles des de fa un parell d’anys, però no volen acomodar-se en un escenari tan poc prometedor. El programa no ha convençut i la competència tampoc no hi ha ajudat. A Catalunya res no pot competir amb Com si fos ahir, que aquesta setmana ha tancat la novena temporada amb una quota mitjana de rècord que supera el 19,5% de share.
Però i a Espanya? La sèrie Sueños de libertad, d’Antena 3, continua dominant amb autoritat la sobretaula, mentre que en diverses jornades Todo es mentira, el programa de Risto Mejide a Cuatro, ha arribat a reunir més espectadors que la nova aposta de Telecinco i aquesta és una situació poc habitual per a la cadena principal de Mediaset.
Un intent fallit de recuperar l’esperit de Mujeres y hombres y viceversa
Amb Amor… ¡o lo que surja!, Mediaset pretenia recuperar l’essència de Mujeres y hombres y viceversa en una versióadaptada als nous temps. El format seguia dos joves, coneguts com els Diamants, que rebien deu pretendents disposats a conquistar-los a través de cites, proves i eliminacions.
La idea era que s’emetés només durant l’estiu, però també és cert que no s’havien tancat les portes a donar-li una continuïtat més enllà del setembre si realment funcionava la idea. No ho ha fet, però, i han decidit eliminar-lo de la graella d’una manera fulminant quan només fa una setmana que s’està emetent. Queda clar, doncs, que no confiaven en una possible remuntada…
I ara com quedarà la programació de Telecinco a les tardes? La desaparició d’aquest programa els ha forçat a reestructurar la graella a partir del 3 d’agost. No estrenaran un nou format, sinó que han optat per avançar l’horari dels espais que ja s’estan emetent de normal. El verano se mueve d’Ion Aramendi començarà a les 15.55 hores, una hora abans que fins ara, mentre que ¡De Lunes a viernes! s’avançarà fins a les 17.45 hores.
Telecinco elimina un altre programa poc després de la seva estrena, com ja va passar amb el Babylon Show de Carlos Latre. No acaben de funcionar les propostes que estan creant i la crisi en la que van endinsar-se amb la cancel·lació de Sálvame sembla no tenir fi.