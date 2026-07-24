Carlos Lozano se queda sin trabajo porque la aventura en Telecinco ha llegado a su fin mucho antes de lo previsto. La cadena ha decidido cancelar Amor… ¡o lo que surja!, el dating show que se estrenó el 22 de junio, y emitirá el último programa el 31 de julio, después de un recorrido breve de poco más de un mes.

Así lo ha confirmado el medio especializado Confi TV veraniego de Mediaset no ha conseguido consolidarse en una franja de sobremesa cada vez más complicada. En un principio, parecía que la propuesta no era del todo desacertada porque obtuvo una cuota media del 6,5% durante la primera semana de emisión si nos fijamos en los datos españoles -que son los que importan a Mediaset-. El problema es que el programa ha ido perdiendo fuerza hasta estabilizarse alrededor del 5%, con mínimos del 4,6% que supone una cifra muy por debajo de las expectativas de la cadena.

Es cierto que lo están pasando mal con unos resultados horribles desde hace un par de años, pero no quieren acomodarse en un escenario tan poco prometedor. El programa no ha convencido y la competencia tampoco ha ayudado. En Cataluña nada puede competir con Com si fos ahir, que esta semana ha cerrado la novena temporada con una cuota media de récord que supera el 19,5% de share.

El programa de Carlos Lozano ha sido un fiasco de audiencia | Telecinco

Pero ¿y en España? La serie Sueños de libertad, de Antena 3, continúa dominando con autoridad la sobremesa, mientras que en varias jornadas Todo es mentira, el programa de Risto Mejide en Cuatro, ha llegado a reunir más espectadores que la nueva apuesta de Telecinco y esta es una situación poco habitual para la cadena principal de Mediaset.

Un intento fallido de recuperar el espíritu de Mujeres y hombres y viceversa

Con Amor… ¡o lo que surja!, Mediaset pretendía recuperar la esencia de Mujeres y hombres y viceversa en una versión adaptada a los nuevos tiempos. El formato seguía a dos jóvenes, conocidos como los Diamantes, que recibían diez pretendientes dispuestos a conquistarlos a través de citas, pruebas y eliminaciones.

La idea era que se emitiera solo durante el verano, pero también es cierto que no se habían cerrado las puertas a darle una continuidad más allá de septiembre si realmente funcionaba la idea. No lo ha hecho, sin embargo, y han decidido eliminarlo de la parrilla de una manera fulminante cuando solo hace una semana que se está emitiendo. Queda claro, pues, que no confiaban en una posible remontada…

La aventura de Carlos Lozano en Telecinco no ha funcionado

¿Y ahora cómo quedará la programación de Telecinco por las tardes? La desaparición de este programa les ha forzado a reestructurar la parrilla a partir del 3 de agosto. No estrenarán un nuevo formato, sino que han optado por adelantar el horario de los espacios que ya se están emitiendo normalmente. El verano se mueve de Ion Aramendi comenzará a las 15:55 horas, una hora antes que hasta ahora, mientras que ¡De Lunes a viernes! se adelantará hasta las 17:45 horas.

Telecinco elimina otro programa poco después de su estreno, como ya ocurrió con el Babylon Show de Carlos Latre. No terminan de funcionar las propuestas que están creando y la crisis en la que se adentraron con la cancelación de Sálvame parece no tener fin.