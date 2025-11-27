La nueva vida del presentador Carlos Lozano que ha sorprendido a todos

Carlos Lozano ha sido, durante muchos años, uno de los presentadores con más horas de televisión de toda España. Lo hemos visto en algunos de los programas de más audiencia como Operación Triunfo, La ruleta de la fortuna o Granjero busca esposa. Pero no solo ha sido conductor, sino que también ha formado parte de los concursantes de realities tan exitosos como Gran Hermano VIP o Supervivientes. Ahora, lo ha dejado todo atrás y disfruta de la tranquilidad más absoluta desde su nueva vida en el campo.
En una de las últimas entrevistas que ha concedido, confiesa que quiso irse de Madrid para desconectar de verdad: «Me he limpiado mucho a mí mismo y ahora tengo una nueva vida«. Se ha comprado una casita en un pueblo pequeño y ha construido una pequeña granja con animales: «Vivo en la naturaleza absoluta y me cuido mucho». En el programa de Bertín Osborne, explicó que se perdió a sí mismo: «No aguantaba más y tuve que irme. No quería hacer cosas en televisión que no me apetecieran y con algunas cosas que te ofrecen es mejor quedarte en casa y no salir porque el dinero no es lo más importante».
La rutina de Carlos Lozano, desde muy temprano en la granja con los animales
Después de tantos años entre platós y maquillaje, ahora se levanta temprano para dar de comer al ganado: «Me levanto a las 6:30 horas y no vuelvo a casa hasta después de las 20:30 horas«, un momento que aprovecha para ver los informativos y enterarse de lo que ha pasado en el mundo.
«Me he hecho una casita en el campo y la verdad es que estoy muy contento. Vivo en la sierra con mis ovejas, mis gallinas y mis perros. Me he convertido en ganadero porque siempre me han gustado mucho los animales«. Sorprende muchísimo imaginarlo así, teniendo en cuenta que lo hemos visto, durante tanto tiempo, como una bestia televisiva. No cierra la puerta a volver algún día, pero de momento parece que está muy contento con este cambio radical.
Vive en las afueras de Madrid, pero sigue yendo con frecuencia porque ve a su hija de vez en cuando. Y en cuanto a su vida sentimental, ¿qué se sabe? Las últimas noticias al respecto aseguran que sigue sin pareja, así que no habría rehecho su vida desde que rompió con Miriam Saavedra: «Estoy muy feliz, soltero y feliz. He pasado mis problemas y ahora estoy limpio. No tengo pareja desde hace mucho tiempo, pero estoy muy bien».