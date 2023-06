Noticia inesperada a Mediaset. Este otoño volverá Gran Hermano VIP en Telecinco con Marta Flich de presentadora, un titular que ya avanza cambios importantes. La primera gran novedad es que no sea Jorge Javier Vázquez quién esté al frente de este reality , uno de los más grandes – y más vistos- de la parrilla. Pero, sobre todo, lo que deja con la boca abierta es que finalmente hayan decidido volver a apostar por un programa que les ha dado muchos quebraderos de cabeza.

Han sido unos cuantos años sin emitir esta versión de famosos y tampoco la de anónimos, puesto que recordemos que una exconcursante denunció a la productora por no hacer nada ante la agresión sexual que sufrió dentro de la casa en manos de un compañero. El juicio ha sido muy largo y Mediaset ha sido condenada a pagar una multa, lo que no mejora la imagen del reality precisamente. Después de la gran polémica, sin embargo, parecen dispuestos a dejarlo atrás y dar otra oportunidad a este formato. En la nota de prensa que han publicado ya dejan claro que modificarán algunos aspectos para reforzar esta idea que, esta, es una nueva era de Gran Hermano VIP .

Hablan, más concretamente, de «giros en su dinámica y novedades en su mecánica». No han especificado a qué se refieren exactamente para mantener la intriga y, por lo tanto, la expectación de cara a su estreno. Lo que sí que seguirá siendo el mismo es el escenario principal, la casa de Guadalix de la Sierra. Han asegurado que el principal objetivo es que el grupo de famosos que escojan sorprenda al telespectador en un formato diferente, pero que «mantendrá su esencia».

Marta Flich probará suerte como presentadora de realities | Telecinco

Marta Flich, contenta por el fichaje en Gran Hermano VIP | Instagram

Marta Flich, al frente de un reality por primera vez