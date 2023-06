Notícia inesperada a Mediaset. Aquesta tardor tornarà Gran Hermano VIP a Telecinco amb Marta Flich de presentadora, un titular que ja avança canvis importants. La primera gran novetat és que no sigui Jorge Javier Vázquez qui estigui al capdavant d’aquest reality, un dels més grossos – i més vistos- de la graella. Però, sobretot, el que deixa amb la boca oberta és que finalment hagin decidit tornar a apostar per un programa que els ha donat molts maldecaps.

Han estat uns quants anys sense emetre aquesta versió de famosos i tampoc la d’anònims, ja que recordem que una exconcursant va denunciar la productora per no fer res davant l’agressió sexual que va patir a dins de la casa en mans d’un company. El judici ha estat molt llarg i Mediaset ha estat condemnada a pagar una multa, el que no millora la imatge del reality precisament. Després de la gran polèmica, però, semblen disposats a deixar-ho enrere i donar una altra oportunitat a aquest format. En la nota de premsa que han publicat ja deixen clar que modificaran alguns aspectes per tal de reforçar aquesta idea que, aquesta, és una nova era de Gran Hermano VIP.

Parlen, més concretament, de “girs en la seva dinàmica i novetats en la seva mecànica”. No han especificat a què es refereixen exactament per mantenir la intriga i, per tant, l’expectació de cara a la seva estrena. El que sí que continuarà sent el mateix és l’escenari principal, la casa de Guadalix de la Sierra. Han assegurat que el principal objectiu és que el grup de famosos que escullin sorprengui el teleespectador en un format diferent, però que “mantindrà la seva essència”.

Marta Flich provarà sort com a presentadora de realities | Telecinco

Marta Flich, contenta pel fitxatge a Gran Hermano VIP | Instagram

Marta Flich, al capdavant d’un reality per primera vegada

L’elecció de Marta Flich sorprèn, sobretot perquè la presentadora no té experiència en aquest tipus de programes. La valenciana és la copresentadora de Todo es mentira, el programa de Risto Mejide a Cuatro. Aquest és un espai d’actualitat, així que no té res a veure amb el que haurà de conduir aquesta tardor. Ha fet moltes coses a televisió, al cinema i també al teatre. Ara haurà de captivar els teleespectadors més tafaners de Telecinco, molt acostumats a la manera de treballar de Jorge Javier. El repte no és fàcil, sobretot en un programa que ha estat tacat per una denúncia que va fer molt de mal i que els va deixar sense anunciants.