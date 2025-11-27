La nova vida del presentador Carlos Lozano que ha sorprès tothom

Carlos Lozano ha estat, durant molts anys, un dels presentadors amb més hores de televisió de tota Espanya. L’hem vist a algun dels programes de més audiència com són Operación Triunfo, La ruleta de la fortuna o Granjero busca esposa. Però no només n’ha estat conductor, sinó que també ha format part dels concursants de realities tan exitosos com Gran Hermano VIP o Supervivientes. Ara, ho ha deixat tot enrere i gaudeix de la tranquil·litat més absoluta des de la seva nova vida al camp.
En una de les últimes entrevistes que ha concedit, confessa que va voler marxar de Madrid per desconnectar de debò: “M’he netejat molt a mi mateix i ara tinc una nova vida“. S’ha comprat una caseta en un poble petit i hi ha construït una petita granja amb animals: “Visc a la natura absoluta i em cuido molt”. En el programa de Bertín Osborne, va explicar que va perdre’s a si mateix: “No aguantava més i vaig haver de marxar. No volia fer coses a televisió que no em vinguessin de gust i amb algunes coses que t’ofereixen és millor quedar-te a casa i no sortir-ne perquè els diners no són el més important”.
La rutina de Carlos Lozano, des de ben aviat a la granja amb els animals
Després de tants anys entre platós i maquillatge, ara es lleva aviat per donar menjar al bestiar: “Em llevo a les 6:30 hores i no torno a casa fins després de les 20:30 hores“, un moment que aprofita per veure els telenotícies i assabentar-se de què ha passat al món.
“M’he fet una caseta al camp i la veritat és que estic molt content. Visc a la serra amb les meves ovelles, les meves gallines i els meus gossos. M’he convertit en ramader perquè sempre m’han agradat molt els animals“. Sobta moltíssim imaginar-lo així, tenint en compte que l’hem vist, durant tant de temps, com una bèstia televisiva. No tanca la porta a tornar-hi algun dia, però de moment sembla que està ben content amb aquest canvi radical.
Viu als afores de Madrid, però continua anant-hi amb freqüència perquè veu la seva filla de tant en tant. I pel que fa a la seva vida sentimental, què se’n sap? Les últimes notícies al respecte asseguren que continua sense parella, així que no hauria refet la seva vida des que trenqués amb Miriam Saavedra: “Estic molt feliç, solter i feliç. He passat els meus problemes i ara estic net. No tinc parella des de fa molt de temps, però estic molt bé”.