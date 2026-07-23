Com si fos ahir se ha ido de vacaciones y, de qué manera, teniendo en cuenta el gran final de temporada que han ofrecido a sus fans. La serie de las tardes de TV3 se había reservado una gran bomba que ha dejado a todos locos, ya que los guionistas han demostrado que todavía pueden seguir sorprendiendo después de tantos años en antena. Esta ha sido una temporada de éxito, si consideramos que han obtenido su mejor cuota media histórica -un 19,5%- y más de 3,5 millones de espectadores únicos en TV3. A esto se suman los más de 17 millones de reproducciones que han obtenido en las redes, además, lo cual no es poca cosa. Y, precisamente, esta mañana podemos fijarnos en lo que ha comentado la gente en las primeras reacciones a este desenlace tan potente. ¿Ha gustado? ¿Creen que es una buena trama o quizás demasiado enrevesada? ¿Cómo creen que se arreglará todo?

Pues, como suele ocurrir en estos casos, ha habido un debate de opiniones que ha encendido X (el antiguo Twitter). Las expectativas estaban altísimas y, quizás por eso, hemos encontrado usuarios que se han quejado de que les ha parecido flojo el capítulo. Otros, en cambio, no entienden cómo pueden decir eso teniendo en cuenta que ha pasado «de todo». Muchos creen que los guionistas se han inspirado en el caso Andic para la muerte del pantano, de la misma manera que también hay quienes aplauden las peleas que se han podido escuchar.

La Naiara y el Toni pequeño en una escena clave del último capítulo de la 9ª temporada | 3Cat

Aplausos y fuerte ovación a la imaginación de los guionistas de Com si fos ahir

Entre los comentarios positivos que han escrito algunos de los teleespectadores de la serie, encontramos uno que aplaude el regreso de Ángela Cervantes, el paso de Andreu o toda la trama del pantano -aunque no entienden cómo son capaces de ponerse a comer tortilla justo después como si nada-. Muchos estarán «con el corazón en un puño hasta septiembre«, mientras que otros fans aplauden que «los actores son fantásticos» y que el final ha sido «redondo«.

«Ganas de que llegue septiembre para nuevas historias«. «¡A mí me ha gustado mucho!«, «El regreso de Ángela Cervantes es un sí rotundo«, «Ay, madre, ya lo había dicho que el pantano sería un drama… Carles Porta, ve saliendo» o «Esperemos que el muerto se lo trague el pantano» son solo algunos ejemplos de estos teleespectadores que han quedado muy contentos.

A mi m’ha agradat molt! Els actors són fantàstics i ha acabat amb un final rodó amb cançó i tot. Amb moltes ganes del Setembre per noves històries. Ha quedat un final tancat, perquè a la nova temporada començaran moltes noves trames i personatges. #comsifosahir3cat — Aniol Sala (@aniolsp) July 22, 2026

"Jo mai faria servir el teu fill per fer-te mal, no sóc com tu" paaaaaaaaaam#ComSiFosAhir3Cat — ieia 🎗️ (@mireiadiro) July 22, 2026

El retorn de l’Àngela Cervantes és un sí rotundo #comsifosahir3cat — Aniol Sala (@aniolsp) July 22, 2026

Aiiiiiiii mareeeeeee ja ho he dit pantà= drama @Carles_Porta

Ves sortint #ComSiFosAhir3Cat — ieia 🎗️ (@mireiadiro) July 22, 2026

Es pelen el germà i acte seguit es foten una deliciosa truita de patates #ComSiFosAhir3Cat pic.twitter.com/0MOFpKPfxV — Josep Femenías🀄️ (@JosepCatt) July 22, 2026

Esperem que el mort se l’ empassi el pantà #Comsifosahir3cat — Josep SG (@castellvilar) July 22, 2026

Però si ha passat de tot!! Jo ja estic amb l'ai al cor fins al setembre! — David Àvila (@DavidAvilaP) July 22, 2026

Tot Catalunya sap que les excursions per la muntanya són MOLT perilloses.#ComSiFosAhir3Cat pic.twitter.com/5aKmO4nD4r — RUTICHI (@RuthSegado) July 22, 2026

El cadáver de Liam, flotando en el pantano después de haber caído por un barranco empujado por Toni pequeño en un forcejeo en el último capítulo de Com si fos ahir | 3Cat

Críticas a un capítulo que, para algunos, ha resultado «flojo»

No obstante, también ha habido un buen número de personas que se han quedado un poco frías con las tramas principales de esta despedida de temporada. Sorprendentemente, algunos dicen que esperaban «más drama» en el pantano y que no les ha gustado que dejaran allí el cadáver: «Muy flojo«, «¿De verdad que termina así?«, «No miran ni cómo está ni llaman a una ambulancia, no sé…«, «Viendo por dónde iba la trama de Zoe, en casa hemos pensado que se controlarían un poco y no harían un caso Andic» o «Fatal, decepción total» son algunos de los mensajes que van en esta línea.

Tampoco ha gustado la actitud de Francesc, a quien critican por haber montado una fiesta el día que debía estar casándose: «Feo«. Y, en general, sí se han visto comentarios negativos: «De los peores finales de temporada«, «El capítulo de ayer fue infumable, qué ridículo y qué manera de tirar el dinero público» o «Capítulo flojo flojo para ser el final de temporada» en son algunos ejemplos.

Dons molt fluix #Comsifosahir3cat

Tothom esperàvem més drama al pantà — Josep SG (@castellvilar) July 22, 2026

#ComSiFosAhir3Cat val que el Francesc era una merda com a parella, però montar una festa el dia que t'hauries d'estar casant és lletjot. — PrincesaCadaver (@nlopezi_) July 22, 2026

Veient per on anava la trama de la Zoe, a casa hem pensat q controlarien una mica i no farien un cas Andic… 🙄 #comsifosahir3cat — Nita Chocolait (@nitachocolait) July 22, 2026

De debó que s’acaba així ?…😡 #Comsifosahir3cat — Josep SG (@castellvilar) July 22, 2026

Capítol fluix fluix per ser final de temporada. #ComSiFosAhir3cat — jordi masferrer (@jordimasfepesa) July 22, 2026

El capítol d'ahir va ser INFUMABLE… Quin ridícul de trames i quina manera de llençar el diner públic.#ComSiFosAhir3Cat — Pau Arbós i Cabanell (@pau_arbos) July 23, 2026

Dels pitjors finals de temporada #Comsifosahir3cat — Josep SG (@castellvilar) July 22, 2026

Final , fatal decepció total 👎 — imma (@ImmaS92298) July 23, 2026

No m'ha agradat aquest final del noi drogoaddicte, el deixen allà tirat i no miren com està ni avisan una ambulància, no sé …. — Maria Batlle (@mariabatlledur2) July 22, 2026

El final musical

Com a actors, molt bé. Com a cantants, necessiten millorar. Molt… #ComSiFosAhir3cat — Andreu Monrós Garrigosa (@AndreuMonros) July 22, 2026

Vergooooonya aliena la cançoneta final. Hem canviat de canal #comsifosahir3cat pic.twitter.com/Duf8RB0GKU — Nita Chocolait (@nitachocolait) July 22, 2026

Siempre es complicado convencer a todos, pero la buena noticia para TV3 es que son muchos los que han aplaudido la originalidad sin límites de los guionistas de una serie que se convertirá en la más longeva de la cadena la próxima semana. Todos atentos al próximo 7 de septiembre, cuando los protagonistas deberán afrontar las consecuencias de todo.