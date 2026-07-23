Com si fos ahir no ha defraudado en la esperada despedida de la novena temporada. Los televidentes han tenido que esperar unos días debido al Mundial, que ha sacudido la parrilla televisiva, pero ha valido la pena la espera teniendo en cuenta que han podido ver una muerte que será investigada, dos despedidas inesperadas y una ruptura irreparable. Ha habido mucho drama, como suele ocurrir en los desenlaces de la serie del mediodía de TV3, y también una bomba final que ha impactado. Los guionistas continúan sorprendiendo, aunque parezca mentira, ahora que ha salido a la luz un secreto muy oscuro que marcará el inicio de la décima temporada. La expectación era máxima y esto se ha reflejado en una buenísima audiencia, la que vuelve a demostrar que tiene sentido que quieran convertirla en la serie más longeva de la historia de la cadena.

Este año, Com si fos ahir se despide como líder indiscutible de su franja con una cuota media más que espectacular: el 19,7%. Ha encabezado el ranking de contenidos más consumidos en la plataforma 3Cat y, en esta doble ración de capítulos finales, ha obtenido un 16,7% y un 19,1% de share respectivamente. No han superado el récord de la temporada anterior, cuando alcanzaron un 19,9% que suponía el mejor dato de un final de temporada del Comsi. Ahora bien, teniendo en cuenta el lío con el cambio de día de estreno y que no era su día habitual -siempre habían emitido estos finales en domingo-, el resultado es más que bueno.

El final de temporada del Com si fos ahir ha estat líder d’audiència | TV3

¿Qué audiencia han hecho las otras cadenas durante la emisión del capítulo final de Com si fos ahir?

Líderes de la noche del miércoles, han dejado en evidencia al resto de cadenas. Todos querían saber qué se habrían inventado, ya que el listón estaba muy alto y parece difícil que lo superaran. Pues lo han hecho, vaya si lo han hecho. La trama de los hermanos Melero es la gran sorpresa de este final de temporada, lo que nadie esperaba. Una muerte, un susto y un final musical que han ayudado a TV3 a superar la audiencia de TVE, por ejemplo, que ha obtenido un 13,5% gracias a Viaje al centro de la tele.

En tercera posición, el especial de First Dates que queda muy lejos con el 6,3% de la noche. Aún peor ha sido el resultado de El Hormiguero, que con Pablo Alborán se queda en un 4,6% ridículo. Y, evidentemente, tampoco Jordi Basté ha tenido suerte con la entrevista a Lluis Llach que han emitido en La 2 Cat (3,2%).

Els protagonistes han acabat la temporada amb un munt de fronts oberts | 3Cat

La décima temporada de Com si fos ahir comenzará fuerte, tal como nos adelantó Montse Germán en la entrevista previa al gran final. Ella experimentará un cambio de vida, un rejuvenecimiento que no será nada en comparación al problemón que tienen los Melero por delante. Será el próximo 7 de septiembre cuando vuelva a la programación una serie del mediodía que ya están rodando, con ganas de continuar una historia que tiene al público entusiasmado y con ganas de más.