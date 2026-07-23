Com si fos ahir no ha defraudat pas en l’esperat comiat de la novena temporada. Els teleespectadors han hagut d’esperar uns dies per culpa del Mundial, que ha sacsejat la graella televisiva, però ha valgut la pena l’espera tenint en compte que han pogut veure una mort que serà investigada, dos comiats inesperats i una ruptura irreparable. Hi ha hagut molt drama, com acostuma a passar en els desenllaços de la sèrie dels migdies de TV3, i també una bomba final que ha impactat. Els guionistes continuen sorprenent, encara que sembli mentida, ara que ha sortit a la llum un secret molt fosc que marcarà l’inici de la desena temporada. L’expectació era màxima i això s’ha vist reflectit en una boníssima audiència, la que torna a demostrar que té sentit que vulguin convertir-la en la sèrie més longeva de la història de la cadena.
Enguany, Com si fos ahir s’acomiada com a líder indiscutible de la seva franja amb una quota mitjana més que espectacular: el 19,7%. Ha encapçalat el rànquing de continguts més consumits a la plataforma 3Cat i, en aquesta doble ració de capítols finals, ha obtingut un 16,7% i un 19,1% de share respectivament. No han superat el rècord de la temporada anterior, quan van assolir un 19,9% que suposava la millor dada d’un final de temporada del Comsi. Ara bé, tenint en compte l’embolic amb el canvi de dia d’estrena i que no era el seu dia habitual -sempre havien emès aquests finals en diumenge-, el resultat és més que bo.
Quina audiència han fet les altres cadenes durant l’emissió del capítol final del Com si fos ahir?
Líders de la nit de dimecres, han deixat en evidència la resta de cadenes. Tothom volia saber què s’haurien inventat, ja que el llistó estava molt alt i sembla difícil que el superessin. Doncs ho han fet, vaja si ho han fet. La trama dels germans Melero és la gran sorpresa d’aquest final de temporada, el que ningú no s’esperava. Una mort, un ensurt i un final musical que han ajudat TV3 a superar l’audiència de TVE, per exemple, que ha obtingut un 13,5% gràcies a Viaje al centro de la tele.
En tercera posició, l’especial de First Dates que queda molt lluny amb el 6,3% de la nit. Encara pitjor ha estat el resultat d’El Hormiguero, que amb Pablo Alborán es queda en un 4,6% ridícul. I, evidentment, tampoc Jordi Basté ha tingut sort amb l’entrevista a Lluis Llach que han emès a La 2 Cat (3,2%).
La desena temporada del Com si fos ahir començarà forta, tal com ens va avançar Montse Germán en l’entrevista prèvia al gran final. Ella experimentarà un canvi de vida, un rejoveniment que no serà res en comparació al problemón que tenen els Melero al davant. Serà el pròxim 7 de setembre quan torni a la programació una sèrie dels migdies que ja estan rodant, amb ganes de continuar una història que té el públic entusiasmat i amb ganes de més.