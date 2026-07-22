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‘Com si fos ahir’: els protagonistes donen pistes del capítol final
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
22/07/2026 10:09

TV3 emetrà aquesta nit, ara sí, el final de temporada de Com si fos ahir. La celebració del Mundial va forçar la cadena a posposar la seva emissió un parell de dies, una manera de protegir un capítol que saben que farà una audiència espectacular. Els fans de la ficció en tenen ganes i s’hi enganxaran segur, de la mateixa manera que és probable que molts tafaners també vulguin saber què més poden haver-se inventat els guionistes. Per anar escalfant motors, 3Cat ha preguntat als actors i actrius protagonistes com descriurien, en una paraula, aquest gran final de la novena temporada. Atenció, que han deixat anar alguna pista.

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El Món va poder ficar el nas a la première d’aquest últim capítol que va tenir lloc al Phenomena de Barcelona. Les nostres pistes sense espòilers ajuden a fer-se una idea de la bomba final que poden haver-se tret de la màniga. I també la Montse Germán va avançar-nos alguna coseta en l’entrevista que ens va concedir el cap de setmana. L’adjectiu que ella tria per definir-lo? “Optimista”. Què afegeixen els intèrprets de la que es convertirà, el vinent setembre, en la sèrie més llarga que ha emès mai TV3?

Com descriuen el capítol final els actors de Com si fos ahir?

En aquest recull, que van gravar en l’emissió del desenllaç en pantalla gegant, podem veure com l’Elena Gadel opta per ser prudent i no mullar-se massa, ja que ha deixat anar un “emoció” que no aporta molta llum. Com serà el desenllaç de temporada en aquesta ocasió? El seu company Eduard Farelo ha aplaudit, així que tampoc no diu gaire. Sí que agrada la resposta de la Daniela Brown, que ha dit que serà “pantanós” i aquí comencem a parlar.

La Silvia Marty aporta que aquesta trama suposarà l’inici d’una “vida nova“, mentre que també està bé l’“impactant” que ha fet servir Biel Rossel com a resum. La Rosa Boladeras ha deixat anar un “buah” molt descriptiu, per exemple.

Rosa Boladeras deixa clar que el capítol final del Comsi serà impactant - TV3
Rosa Boladeras deixa clar que el capítol final del Comsi serà impactant | TV3
Biel Rossell creu que el final serà impactant - TV3
Biel Rossell creu que el final serà impactant | TV3
Montse Germán també ha dit què li sembla el desenllaç de la temporada - TV3
Montse Germán també ha dit què li sembla el desenllaç de la temporada | TV3

Aquesta nit, a partir de les 22 hores, un desenllaç molt esperat que de ben segur que ve acompanyat d’una quota de pantalla espectacular.

Com si fos ahir TV3

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