TV3 emitirá esta noche, ahora sí, el final de temporada de Com si fos ahir. La celebración del Mundial obligó a la cadena a posponer su emisión un par de días, una manera de proteger un capítulo que saben que hará una audiencia espectacular. Los fans de la ficción tienen ganas y se engancharán seguro, de la misma manera que es probable que muchos curiosos también quieran saber qué más pueden haber inventado los guionistas. Para ir calentando motores, 3Cat ha preguntado a los actores y actrices protagonistas cómo describirían, en una palabra, este gran final de la novena temporada. Atención, que han dejado caer alguna pista.

El Món pudo meter la nariz en la première de este último capítulo que tuvo lugar en el Phenomena de Barcelona. Nuestras pistas sin spoilers ayudan a hacerse una idea de la bomba final que pueden haberse sacado de la manga. Y también la Montse Germán nos adelantó algo en la entrevista que nos concedió el fin de semana. ¿El adjetivo que ella elige para definirlo? “Optimista”. ¿Qué añaden los intérpretes de la que se convertirá, el próximo septiembre, en la serie más larga que ha emitido nunca TV3?

¿Cómo describen el capítulo final los actores de Com si fos ahir?

En este recopilatorio, que grabaron en la emisión del desenlace en pantalla gigante, podemos ver cómo Elena Gadel opta por ser prudente y no mojarse demasiado, ya que ha soltado un “emoción” que no aporta mucha luz. ¿Cómo será el desenlace de temporada en esta ocasión? Su compañero Eduard Farelo ha aplaudido, así que tampoco dice mucho. Sí que gusta la respuesta de Daniela Brown, que ha dicho que será “pantanoso” y aquí empezamos a hablar.

Silvia Marty aporta que esta trama supondrá el inicio de una “vida nueva«, mientras que también está bien el “impactante” que ha usado Biel Rossel como resumen. Rosa Boladeras ha soltado un “buah” muy descriptivo, por ejemplo.

Rosa Boladeras deixa clar que el capítol final del Comsi serà impactant | TV3

Biel Rossell creu que el final serà impactant | TV3

Montse Germán també ha dit què li sembla el desenllaç de la temporada | TV3

Esta noche, a partir de las 22 horas, un desenlace muy esperado que seguramente vendrá acompañado de una cuota de pantalla espectacular.