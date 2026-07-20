Los espectadores fieles a Com si fos ahir –y los más esporádicos curiosos– se engancharán este miércoles por la noche a la pantalla para ver el capítulo especial de final de temporada de la serie diaria de TV3. Debía ser este lunes, pero se ha pospuesto para evitar la fuga de audiencia hacia la retransmisión de la celebración del Mundial. El episodio irá acompañado de una gala con presencia de muchos de los actores, gran parte del resto del equipo y muchos espectadores que se grabó el jueves por la noche en el cine Phenomena, presentada por el ya imprescindible Jaume Borja, que sigue las peripecias del grupo de exalumnos del Reina Sibil·la durante todo el curso y es el maestro de ceremonias para la despedida del verano. En total, 400 privilegiados que vieron la première del episodio que se emitirá el miércoles y que tienen los labios sellados para no hacer spoilers al resto de los mortales que lo esperan.

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De hecho, después del TN Vespre, se verán dos capítulos de Com si fos ahir: el último ordinario de la 9ª temporada y el especial de la gala, más largo y con un par de sorpresas impactantes. Doble ración, pues, para los que esperan ansiosamente una última noche de su serie, de la cual no volverán a ver capítulos nuevos hasta el 7 de septiembre. Será el inicio de la 10ª temporada, que convertirá al Comsi en la serie más longeva de TV3 –impulsada por una audiencia sostenida con una cuota de pantalla que siempre roza o supera el 20%– y destronará a El cor de la ciutat, que tenía ese título hasta ahora.

Los actores que interpretan a los miembros de la familia Melero de ‘Com si fos ahir’, hablando con Jaume Borja, presentador de la gala de final de temporada de la serie en el cine Phenomena / S.B.

Como cada año, hay apuestas y especulaciones sobre el final de temporada: ¿habrá algún muerto este año? ¿Veremos alguna reconciliación? ¿O habrá alguna ruptura más? En definitiva, ¿qué pasará con las tramas que quedan abiertas? Y, siguiendo el pacto de confidencialidad del Phenomena, solo podemos dar algunas pistas sin spoilers.

Cinco pistas para ir preparando las palomitas

Habrá drama (recital interpretativo de los actores implicados) con final abierto. Habrá comedia (nunca puede faltar en Com si fos ahir) y final musical (¡atención!). Habrá thriller (probablemente, la sorpresa más impactante del capítulo) y dejará abierta una trama muy potente para el regreso. Habrá un retorno (momentáneo) muy celebrado. Habrá una despedida (en principio definitiva) que nadie espera: no, no lo habías visto venir.

«¡Madre mía!» y «¿otra vez?»

Todo esto lo descubrieron los 400 del Phenomena, que siguieron con emoción y exclamaciones este último capítulo, con el privilegio de verlo no solo en primicia, sino que lo disfrutaron en pantalla gigante. Expresiones como «¡madre mía!» y «¿otra vez?» recorrieron la sala, y no era para menos.

Actores emocionados y expectantes

También estaban emocionados los actores, la mayoría de los cuales estuvieron en la gala y subieron al escenario. Una de las interpeladas por Jaume Borja fue Montse Germán, que a pesar de los intentos del presentador de sacarle alguna pista se mantuvo firme y no soltó nada. «¿Habrá reconciliación de Sílvia con Francesc?», fue la pregunta. «No puedo decirte nada, tendréis que ver el capítulo», fue la respuesta. Marc Cartes, el Andreu de la serie, también fue abordado, pero no para intentar hacerle confesar nada, sino para comentar la compleja trama en la que se encuentra su personaje y el de su núcleo familiar, en la batalla entre Manel y Carla con el pequeño Nico de por medio. «Es una situación muy complicada y Andreu y Gemma [Àurea Márquez] hacen lo que pueden. Manel es su hijo y Nico es su nieto, sufren mucho», admitió. En el otro extremo del escenario estaban Alícia González Laá y Andrea Portella, Eva y Charlotte del Gym Rabbit: después de toda una temporada de dura rivalidad entre sus personajes, las actrices se abrazaron, gesto que fue muy celebrado por el público.

Andrea Portella y Alícia González Laá, que interpretan a Charlotte y Eva en ‘Com si fos ahir’, abrazadas en la gala del Phenomena después de una temporada de enemistad entre sus personajes en la serie / S.B.

Cola para entrar y largo aplauso final

De hecho, el público disfrutó desde el primer momento de la gala. Los espectadores que habían conseguido una entrada para el acto hicieron la cola tradicional del Phenomena –el cine que no tiene entradas numeradas– con paciencia, expectación y alegría a pesar del calor sofocante que hacía en la calle y, una vez dentro, aplaudieron la llegada de los actores, les rieron las gracias, contuvieron el aliento hasta el final del capítulo. Para despedirse, una larga ovación a todo el equipo artístico y técnico de la serie, con una mención especial a los guionistas, coordinados por Carles Mallol, que se han superado con este cierre de temporada y dejan el listón muy alto para la décima.