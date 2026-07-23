Final de temporada en extrañas circunstancias —pero no por eso menos intenso— para Com si fos ahir. Los guionistas han cumplido y ha habido una muerte que será investigada, dos despedidas inesperadas y una ruptura irreparable después de que haya salido a la luz un secreto muy oscuro. Todo esto después de que el tsunami televisivo del Mundial haya retrasado la emisión del episodio que ponía la guinda a la novena temporada de la serie diaria de TV3. La competición deportiva ha alterado durante un mes los hábitos de los espectadores, las audiencias y las parrillas, no solo de TVE sino también de la competencia. Precisamente por eso, la cadena pública catalana no programó la emisión de la gala del Comsi para el domingo por la noche, como habría marcado la tradición, para no coincidir con la final del Mundial, que se llevó un 85,7% de la cuota de pantalla entre La 1, La 2, DAZN y Teledeporte.

Los programadores pensaron que sería desperdiciar una de las grandes noches anuales de la cadena. Y previeron emitir el capítulo final el lunes. Pero nuevamente la ola del Mundial ahogó sus planes, porque la victoria de una selección española repleta de jugadores del Barça les hizo pensar que muchos espectadores optarían por ver la celebración del título de Lamine Yamal y compañía. Y prefirieron no intentar competir, para no malgastar el material. Así es como finalmente la gran noche de Com si fos ahir se ha ido posponiendo hasta este miércoles. Pero valía la pena. Seguro que es lo que han pensado los fans de la serie, que son muchos y persistentes y dan a la ficción dirigida por Sònia Sánchez una media de cuota de pantalla del 20% cuando ya se encamina a la décima temporada.

Después de días de espera, los seguidores de las peripecias del grupo de exalumnos del Reina Sibil·la han tenido este miércoles por la noche una trepidante sesión doble: después del TN Vespre se emitió el último capítulo ordinario de la temporada y, después, el gran final, un episodio más largo y, hay que decirlo, espectacular. Thriller, drama y comedia son las tres palabras clave. No sigas leyendo si no has visto el capítulo, que vienen spoilers.

Thriller: el ‘caso Andic’ de los hermanos Melero que ha dejado a todos boquiabiertos

La trama de los hermanos Melero es la gran sorpresa de este final de temporada. Quien diga que ya se lo esperaba miente. La batalla de Naiara (Daniela Brown) y Toni Petit (Oriol Cervera) con Liam (Guillem Font), el hermano de Zoe (Abril Julien), ya se conocía. Pero que el chico se presente en el pantano donde los Melero han ido de camping con Zoe y termine muerto tras caer por un acantilado, en un forcejeo con Toni Petit, es un giro de guion que deja muchos interrogantes abiertos para el inicio de la nueva temporada. Y solo faltaba la escena final, con la aparición del cadáver flotando en el pantano, después de haber dejado al chico malherido en el barranco y que él, se supone, haya intentado levantarse e ir a pedir ayuda.

El cadáver de Liam, flotando en el pantano tras haber caído por un barranco empujado por Toni Petit en un forcejeo en el último capítulo de la 9ª temporada de ‘Com si fos ahir’ / 3Cat

Aparte del desafío argumental —una mossa d’esquadra y su hermano implicados en la muerte en extrañas circunstancias de un cuñado drogadicto que hacía la vida imposible a la novia del chico—, las secuencias de esta trama han sido un recital interpretativo de los actores, especialmente de Brown y Cervera, pero también de David Vert, en el papel de Toni Melero, el padre. Qué dos comidas familiares más tensas se han visto, qué primeros planos tan intensos mientras unos sabían lo que había pasado y los otros sospechaban que algo no iba bien.

Y ahora se abre el debate ético y jurídico: ¿ha sido un accidente o un homicidio imprudente? ¿Deben confesarlo a la policía? ¿Pueden salir del paso con el argumento de la legítima defensa? ¿Qué pasaría con la carrera como policía de Naiara en este caso? ¿Deben intentar ocultarlo, volver a Barcelona y aquí no ha pasado nada que ellos sepan? Un caso Andic en Com si fos ahir para rematar la temporada, no se podía pedir más.

Drama: Carla lo descubre todo y se lleva a Nico a Buenos Aires (después de un susto monumental)

La otra gran trama que ha dado un salto en este último capítulo de la 9ª temporada ha sido la del drama familiar de los Vilella-Molins. Andreu (Marc Cartes) y Gemma (Àurea Márquez) han ido muy lejos en su implicación en la guerra entre su hijo, Manel (Biel Montoro), y su expareja, Carla (Sara Diego), por la custodia de su hijo, Nico. El secreto oscuro de Manel, que el día del apagón escondió a Nico para que Carla creyera que ella lo había perdido y hacerla sentir mala madre, ha salido a la luz. Los espectadores ya lo conocían, pero Carla, no. Finalmente, como siempre pasa, los niños acaban diciendo las verdades. Una sola frase de Nico, «es un secreto», levantó la liebre. Después, solo hizo falta la presión (involuntaria) de Carla sobre Andreu para que él le confesara qué hizo su hijo. En este punto, la trama hizo un clic: todos pendientes de qué pasaría a partir de este punto de no retorno.

Y los guionistas optaron por un drama doble. De entrada, Carla decide que se lleva a Nico a Buenos Aires de viaje, pase lo que pase, y exige a Manel que le firme la autorización que necesita. «¿Y si no vuelves?», pregunta Manel. «Yo nunca haría eso, nunca utilizaría a mi hijo para hacerte daño». Después de este dardo, el chico capitula y le dice que le firmará el permiso. Pero esto hace que los Vilella-Molins teman que madre e hijo ya no volverán. Gemma tira por el derecho y la lía: le pone una trampa a Carla. Pide a su nuera que le deje pasar la tarde con la criatura y le promete que le llevará a la estación a la hora del tren que han de tomar hacia Madrid, desde donde al día siguiente tienen el vuelo transatlántico. A la hora de la verdad, Gemma se queda con el niño en la Barnateca a pesar de los mensajes insistentes de Carla para que se lo lleve, como habían acordado.

Gemma llorando después de la explosión en la Barnateca / 3Cat

El gran drama llega cuando Gemma va al coche a recoger algo y escucha una gran explosión proveniente del restaurante: de repente, recuerda que en la cocina había una caja de petardos que habían quedado por allí el día de la verbena y que Nico está allí, cuidado por la cocinera, mientras ella ha salido. En ese momento hay una de las escenas que quizás se cuestionarán más del capítulo, con Gemma corriendo como una loca, escaleras arriba, gritando «¡Nico! ¡Nico!». En el plano siguiente, se la ve llorando y sollozando desesperadamente. Pero pronto se sabrá que solo ha sido un susto: la cocinera está herida y el niño asustado, pero no le ha pasado nada. Habrá que ver qué piensan los espectadores: ¿ha sido un giro de guion tramposo? ¿O era lo que se necesitaba para un final de temporada? El debate está servido. Pero de momento Nico vuela hacia Buenos Aires con Carla, eso sí que no lo puede evitar nadie. Por tanto, la trama queda abierta en un punto muy complicado de cara a la décima temporada.

Melodrama: dos despedidas inesperadas y un final musical, con rumba ‘home made’

Para compensar tanta tensión, como siempre, los guionistas de Com si fos ahir proporcionan un poco de melodrama y comedia —lo que ahora se llama dramedia— al espectador. Con una alta dosis de azúcar, todo hay que decirlo. En este caso, los protagonistas han sido Sílvia (Montse Germán), Iván (Roger Coma) y Jordi (Andrés Herrera), a partes iguales. Para empezar, en el penúltimo capítulo Sílvia, después del sufrimiento de toda la temporada —un cáncer y la ruptura definitiva con Francesc—, recibe otra mala noticia: Iván se va a vivir a Canarias con su nueva pareja, Kilian (Albert Prat). Después de una de sus fases de paranoia —estaba convencido de que moriría de un ataque al corazón repentino porque tiene la tensión y el colesterol alto—, ha puesto sensatez, pero quiere una nueva vida, y empuja a Kilian a aceptar una oferta de trabajo que tiene en las islas afortunadas.

Sílvia, emocionada mientras le cantan su rumba en el último capítulo de la 9ª temporada de ‘Com si fos ahir’ / 3Cat

De repente, sin embargo, las cosas parecen comenzar a ponerse en su lugar para Sílvia. El primer paso es la visita inesperada de su hija, Anna (Àngela Cervantes). La joven diseñadora hace un viaje relámpago y no anunciado para ver a la familia y todo son abrazos y besos. Pero en medio de tanto azúcar se abre el canto del cisne del personaje de su padre: Jordi le confiesa que no sabe qué hacer con su vida, que necesita un cambio radical y que está decepcionado porque Janina, ahora que habían comenzado una relación, se va a vivir a la República Dominicana.

Los espectadores dirán también si aplauden el giro de guion de esta trama. Anna comienza a hacer campaña para que Jordi se vaya con ella una temporada a Nueva York, y parece que su padre se lo plantea. Pero, ¡ay!, llega la fiesta que ha convocado Sílvia y estalla la sorpresa. Como si fuera incapaz de renunciar nunca al protagonismo, Jordi suelta la bomba: no irá una temporada a Nueva York, sino que se va a la República Dominicana con Janina. Todos se quedan sin saber qué decir hasta que Anna rompe el hielo: «¡Me parece una decisión estupenda!», le suelta. Y abre la puerta a la alegría. Como guinda, todos cantan la rumba dedicada a la Pandereta —el apodo con el que él se refería a Sílvia cuando eran jóvenes y ella tocaba este instrumento en su grupo de rock— que Jordi ha improvisado. Adelante comentarios.