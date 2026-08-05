Sin pareja, sin socio-amigo-confidente y sin exmarido con funciones de viejo camarada. Así se ha quedado uno de los personajes principales de Com si fos ahir en el final de la novena temporada. Un revuelo inédito para una de las protagonistas fundadoras de la serie diaria de TV3, que a partir del 7 de septiembre, cuando comience la décima, será la más longeva de la historia de la cadena pública catalana, por delante de la histórica El cor de la ciutat. Los guionistas trabajan para reinventar casi de arriba a abajo la vida de Sílvia Grau, el personaje interpretado por Montse Germán, probablemente uno de los que más sufre en esta ficción sobre la vida de un grupo de exalumnos boomers de un instituto de Barcelona.

Esta última temporada, en una montaña rusa emocional interminable, Sílvia ha enfrentado un cáncer, ha rehecho la relación con su última pareja, Francesc (Eduard Buch), y después aún lo ha visto quedarse en el paro y hundirse. Además, ha vuelto a tener tensiones con su cuñada, Neus (Mercè Martínez), por sus líos profesionales, que han acabado salpicando a Francesc. Para rematarlo, cuando parecía que todo se reconducía y la pareja preparaba su boda, Sílvia tuvo una epifanía justamente la noche de su despedida de soltera: no quería casarse. Esto le supuso el trance de romper con Francesc, un personaje que comenzó como secundario y que había ido creciendo y que puede competir con ella en desastres vitales. De hecho, está marcado desde joven porque su novia lo dejó plantado justo antes de casarse. Por eso resultaba especialmente cruel esta segunda ruptura con Francesc a las puertas de una boda: es evidente que el matrimonio no es su destino. Sea como sea, si no quieres polvo no vayas a la era y si no quieres sufrir no seas personaje de culebrón. Con todo ello, Sílvia ha tenido que tragarse otra bronca de la temperamental Neus, tocada aún por el lío que su cuñada había tenido con su marido, aficionado a serle infiel, lo cual es una herida que se ha reabierto y ha desembocado en una frase lapidaria: «¡Eres una cabrona!».

Montse Germán, actriz que interpreta al personaje que enfrenta más cambios en la próxima temporada | Mireia Comas

Un reset total para uno de los personajes troncales de la serie diaria de TV3

Después de todo este embrollo, los guionistas le han preparado un reset de manual a Sílvia: no solo se queda sin pareja, sino que además le dejan la serie Ivan (Roger Coma) –su socio, amigo y vecino– y Jordi (Andrés Herrera), exmarido, padre de sus hijos y a pesar de todo amigo, cuando no tiene ganas de estrangularlo. Con un giro de guion un poco difícil de tragar –si no quieres volantazos en las historias, no veas culebrones–, Ivan se va a vivir a Canarias con su nueva pareja –Kilian (Albert Prat)–, tras unos meses de una trama que no terminaba de tener química. Pero aún más surrealista es la salida que se le ha buscado a Jordi para que Andrés Herrera pueda dejar el Comsi: se va a la República Dominicana con una novia inverosímil, Janina (Bealia Guerra), reciclada tras la ruptura con Carles (Jordi Díaz), que la dejó literalmente plantada cinco minutos antes de lo que debía ser su boda. De esta manera, Jordi será el segundo de los miembros del grupo del Reina Sibil·la que vertebra la serie que dejará la ficción. El primer caso fue el de Quim (Jordi Rico), que murió inesperadamente al final de la 6ª temporada y provocó un gran revuelo entre los seguidores.

Jordi (Andrés Herrera), tercero por la izquierda, comunicando al grupo que se va a vivir a la República Dominicana, en el último capítulo de la novena temporada de ‘Com si fos ahir’ / 3Cat

Al revés de lo que se suele decir –se non è vero, è ben trovato–, bien encontrado o no, es verdad. Tres personajes importantes dejan la serie y Sílvia queda aislada de su entorno más cercano, ya que sus hijos también hace tiempo que desaparecieron de escena y se supone que viven uno en Nueva York y otro en Galicia. Siempre estará el grupo, pero la reconstrucción del círculo íntimo del personaje de Montse Germán es uno de los grandes retos de la nueva etapa. De hecho, los primeros capítulos de la décima temporada ya se han rodado antes de las vacaciones, pero los responsables de TV3 los mantienen en el más absoluto secreto. «Desde el equipo de guionistas han querido hacer una sacudida a la serie y parece que estemos comenzando de nuevo y con temas muy actuales», es lo único que quiso adelantar la actriz en la entrevista que le hizo El Món días antes de emitirse el capítulo final. Las incógnitas comenzarán a resolverse la segunda semana de septiembre.