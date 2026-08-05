Sense parella, sense soci-amic-confident i sense exmarit amb funcions de vell camarada. Així s’ha quedat un dels personatges principals de Com si fos ahir al final de la novena temporada. Un terrabastall inèdit per a una de les protagonistes fundadores de la sèrie diària de TV3, que a partir del 7 de setembre, quan comenci la desena, serà la més longeva de la història de la cadena pública catalana, per davant de la històrica El cor de la ciutat. Els guionistes treballen per reinventar gairebé de dalt a baix la vida de la Sílvia Grau, el personatge interpretat per Montse Germán, probablement un dels que més pateix en aquesta ficció sobre la vida d’una colla d’exalumnes boomers d’un institut de Barcelona.
Aquesta última temporada, en una muntanya russa emocional interminable, la Sílvia ha afrontat un càncer, ha refet la relació amb la seva última parella, el Francesc (Eduard Buch), i després encara l’ha vist quedar-se a l’atur i enfonsar-se. A més, ha tornat a tenir tensions amb la seva cunyada, la Neus (Mercè Martínez), pels seus embolics professionals, que han acabat esquitxat el Francesc. Per rematar-ho, quan semblava que tot es reconduïa i la parella preparava la seva boda, la Sílvia va tenir una epifania justament la nit del seu comiat de soltera: no volia casar-se. Això li va comportar el tràngol de trencar amb el Francesc, un personatge que va començar com a secundari i que havia anat creixent i que pot competir amb ella en desastres vitals. De fet, està marcat des de jove perquè la seva xicota el va deixar plantat just abans de casar-se. Per això resultava especialment cruel aquesta segona ruptura amb el Francesc a les portes d’un casament: és evident que el matrimoni no és el seu destí. Sigui com sigui, si no vols pols no vagis a l’era i si no vols patir no siguis personatge de culebró. Amb tot plegat, la Sílvia s’ha hagut d’empassar una altra esbroncada de la temperamental Neus, tocada encara per l’embolic que la seva cunyada havia tingut amb el seu marit, aficionat a fer-li el salt, que és una ferida que s’ha reobert i ha desembocat en una frase lapidària: “Ets una cabrona!”.
Un reset total per a un dels personatges troncals de la sèrie diària de TV3
Després de tot aquest mullader, els guionistes li han preparat un reset de manual a la Sílvia: no només es queda sense parella, sinó que a més a més li marxen de la sèrie l’Ivan (Roger Coma) –el seu soci, amic i veí– i el Jordi (Andrés Herrera), exmarit, pare dels seus fills i malgrat tot amic, quan no té ganes d’escanyar-lo. Amb un gir de guió una mica difícil d’empassar –si no vols cops de volant en les històries, no miris culebrons–, l’Ivan se’n va a viure a les Canàries amb la seva nova parella –el Kilian (Albert Prat)–, després d’uns mesos d’una trama que no acabava de tenir química. Però encara més surrealista és la sortida que se li ha buscat al Jordi perquè Andrés Herrera pugui marxar del Comsi: se’n va a la República Dominicana amb una xicota inversemblant, la Janina (Bealia Guerra), reciclada després de la ruptura amb el Carles (Jordi Díaz), que la va deixar literalment plantada cinc minuts abans del que havia de ser el seu casament. D’aquesta manera, el Jordi serà el segon dels membres de la colla del Reina Sibil·la que vertebra la sèrie que deixarà la ficció. El primer cas va ser el del Quim (Jordi Rico), que va morir inesperadament al final de la 6a temporada i va provocar un gran terrabastall entre els seguidors.
Al revés del que se sol dir –se non è vero, è ben trovato–, ben trobat o no, és veritat. Tres personatges importants deixen la sèrie i la Sílvia queda aïllada del seu entorn més pròxim, ja que els seus fills també fa temps que van desaparèixer d’escena i representa que viuen una a Nova York i l’altre a Galícia. Sempre hi haurà la colla, però la reconstrucció del cercle íntim del personatge de Montse Germán és un dels grans reptes de la nova etapa. De fet, els primers capítols de la desena temporada ja s’han rodat abans de les vacances, però els responsables de TV3 els mantenen en el més absolut secret. “Des de l’equip de guionistes han volgut fer una sacsejada a la sèrie i sembla que estiguem començant de nou i amb temes molt actuals”, és l’únic que va voler avançar l’actriu en l’entrevista que li va fer El Món dies abans d’emetre’s el capítol final. Les incògnites es començaran a resoldre la segona setmana de setembre.