Els espectadors fidels a Com si fos ahir –més esporàdics encuriosits– s’enganxaran aquest dimecres a la nit a la pantalla per veure el capítol especial de final de temporada de la sèrie diària de TV3. Havia de ser aquest dilluns, però s’ha ajornat per evitar la fuga d’audiència cap a la retransmissió de la celebració del Mundial. L’episodi anirà acompanyat d’una gala amb presència de molts dels actors, gran part de la resta de l’equip i molts espectadors que es va gravar dijous al vespre al cinema Phenomena, presentada pel ja imprescindible Jaume Borja, que segueix les peripècies de la colla d’exalumnes del Reina Sibil·la durant tot el curs i és el mestre de cerimònies per al comiat de l’estiu. En total, 400 privilegiats que van veure la première de l’episodi que s’emetrà dimecres i que tenen els llavis segellats per no fer espòilers a la resta dels mortals que l’esperen.
De fet, després del TN Vespre, es veuran dos capítols de Com si fos ahir: l’últim ordinari de la 9a temporada i l’especial de la gala, més llarg i amb un parell de sorpreses d’impacte. Doble ració, doncs, per als que esperen delerosament una última nit de la seva sèrie, de la qual no tornaran a veure capítols nous fins al 7 de setembre. Serà el principi de la 10a temporada, que convertirà el Comsi en la sèrie més longeva de TV3 –empesa per una audiència sostinguda amb una quota de pantalla que sempre frega o supera el 20%– i destronarà El cor de la ciutat, que era la que tenia aquest títol fins ara.
Com cada any, hi ha travesses i especulacions sobre el final de temporada: hi haurà algun mort aquest any? Veurem alguna reconciliació? O hi haurà alguna ruptura més? En definitiva, què passarà amb les trames que queden obertes? I, seguint el pacte de confidencialitat del Phenomena, només podem donar algunes pistes sense espòilers.
Cinc pistes per anar preparant les crispetes
- Hi haurà drama (recital interpretatiu dels actors implicats) amb final obert.
- Hi haurà comèdia (mai pot faltar a Com si fos ahir) i final musical (al lloro!).
- Hi haurà thriller (probablement, la sorpresa més impactant del capítol) i deixarà oberta una trama molt potent per a la tornada.
- Hi haurà un retorn (momentani) molt celebrat.
- Hi haurà un comiat (en principi definitiu) que ningú s’espera: no, no l’heu vist venir.
“Ai mare!” i “una altra vegadaaa?”
Tot plegat ho van descobrir els 400 del Phenomena, que van seguir amb emoció i exclamacions aquest darrer capítol, amb el privilegi de veure’l no només en primícia, sinó que el van assaborir en pantalla gegant. Expressions com “ai mare!” i “una altra vegadaaa?” van recórrer la sala, i no n’hi havia per a menys.
Actors emocionats i expectants
També estaven emocionats els actors, la majoria dels quals van ser a la gala i van pujar a l’escenari. Una de les interpel·lades per Jaume Borja va ser Montse Germán, que malgrat els intents del presentador d’arrencar-li alguna pista es va mantenir ferma i no va deixar anar res. “Hi haurà reconciliació de la Sílvia amb el Francesc?”, va ser la pregunta. “No puc dir-te res, haureu de veure el capítol?”, va ser la resposta. Marc Cartes, l’Andreu de la sèrie, també va ser abordat, però no per intentar fer-li confessar res, sinó per comentar la complexa trama en què es troba el seu personatge i el del seu nucli familiar, en la batalla entre el Manel i la Carla amb el petit Nico pel mig. “És una situació molt complicada i l’Andreu i la Gemma [Àurea Márquez] fan el que poden. El Manel és el seu fill i el Nico és el seu net, pateixen molt”, va admetre. A l’altre extrem de l’escenari hi havia Alícia González Laá i Andrea Portella, l’Eva i la Charlotte del Gym Rabbit: després de tota una temporada de dura rivalitat entre els seus personatges, les actrius es van abraçar, gest que va ser molt celebrat pel públic.
Cua per entrar i llarg aplaudiment final
De fet, el públic va xalar des del primer moment de la gala. Els espectadors que havien aconseguit una entrada per a l’acte van fer la cua tradicional del Phenomena –el cine que no té entrades numerades– amb paciència, expectació i alegria malgrat la calor asfixiant que feia al carrer i, un cop a dins, van aplaudir l’arribada dels actors, els van riure les gràcies, van contenir l’alè fins al final del capítol. Per acomiadar-se, una llarga ovació a tot l’equip artístic i tècnic de la sèrie, amb una menció especial als guionistes, coordinats per Carles Mallol, que s’han superat amb aquest tancament de temporada i deixen el llistó molt alt per a la desena.