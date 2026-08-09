El 12 d’agost està marcat al calendari dels astrònoms i també dels més curiosos. Se’ns ha dit per activa i per passiva que aquest serà l’eclipsi solar del segle i tenim la sort de poder gaudir-lo des de Catalunya. Moltíssima gent pujarà als terrats i acudirà als punts habilitats per veure, en primera persona, com és això que es faci totalment fosc durant uns segons en ple dia. Ara bé, de ben segur que també hi ha gent que prefereix seure al sofà i encendre la televisió per veure aquest fenomen sense la necessitat de comprar les ulleres de protecció. 3Cat ha preparat una programació especial per a aquell dia i, a partir de la informació que han compartit, podem desgranar què es veurà a TV3 a cada hora.
La cadena pública ha preparat un desplegament sense precedents per convertir-se en la referència informativa d’un dels fenòmens astronòmics més importants de les últimes dècades. Televisió, ràdio, plataforma digital i xarxes treballaran de manera coordinada amb una programació especial que s’allargarà durant tota la jornada i que arribarà a TV3, Catalunya Ràdio, 3CatInfo, el Super3 i EVA. I quins presentadors estaran al capdavant d’aquest especial? Les cares principals de la jornada seran Lídia Heredia, que conduirà l’especial de TV3, i Francesc Garriga, que liderarà la cobertura de Catalunya Ràdio. L’objectiu és combinar el seguiment en directe del fenomen amb la divulgació científica i la connexió amb el territori.
La cobertura comptarà amb equips desplegats per Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears; amb l’objectiu d’explicar en directe com es viu l’eclipsi des dels diferents territoris. L’epicentre serà el sud de Catalunya, amb dos sets instal·lats a Sant Jaume d’Enveja (Montsià) i un altre al port de Tarragona, a més d’una vintena d’equips distribuïts per punts com Barcelona, Lleida o el Pirineu.
Programació especial a 3Cat des de primera hora
La programació començarà ben aviat amb un seguiment constant tant a 3CatInfo com a Catalunya Ràdio. El programa El matí connectarà amb Lleida, les Terres de l’Ebre, Tarragona, les Illes, el País Valencià i la Catalunya Nord per informar sobre el turisme astronòmic, la mobilitat i les mesures de seguretat previstes. A les 12 del migdia, TV3 estrenarà El compte enrere que presentarà David Melgarejo. Des dels estudis de Sant Joan Despí, comptaran amb connexions en directe, entrevistes a especialistes, informació meteorològica i de trànsit i l’última hora dels preparatius.
Ja a les 14 hores, Núria Solé presentarà un especial del TN Comarques des de Sant Jaume d’Enveja, abans d’un TN Migdia especial a les 14:30 que compartirà amb Anna Garnatxe des de Sant Joan Despí. Paral·lelament, Catalunya Ràdio oferirà una edició especial del Catalunya migdia també.
Més de tres hores en directe a TV3 durant l’eclipsi
El plat fort de la jornada arribarà a partir de les 17:30, quan Lídia Heredia es posarà al capdavant de L’eclipsi de la teva vida. Aquest serà un programa especial de més de tres hores que seguirà en directe totes les fases del fenomen fins a les 21:00. L’acompanyaran el divulgador científic Pere Renom, la meteoròloga Gemma Puig, els periodistes Josep Palau i Sara Loscos, així com diversos experts dels àmbits de la ciència, la medicina, l’economia i la cultura. La cobertura posarà un èmfasi especial en la divulgació científica i en despertar vocacions científiques entre els més joves, expliquen.
Un cop finalitzat l’eclipsi, TV3 emetrà un TN Vespre especial, també amb Núria Solé. I, quan acabi, arribarà el torn de Les imatges de l’eclipsi; un programa dedicat a recollir les millors instantànies i la reacció de la ciutadania. Per tant, serà un dimecres sense emissió de Joc de cartes estiu.
Catalunya Ràdio, també en directe des del port de Tarragona
A la ràdio, el seguiment principal començarà a les 18:00 amb un especial de La tarda de Catalunya Ràdio, conduït per Francesc Garriga des del port de Tarragona, on s’espera una concentració de fins a 20.000 persones. L’equip del programa, amb Roger Carandell i Marta Delclòs, serà en directe des de les 16:00. Garriga estarà acompanyat pel meteoròleg Eloi Cordomí i la doctora en ciències planetàries Marina Martínez, pel que han avançat.
Aquesta cobertura culminarà les setmanes prèvies de programació especial impulsades per 97 segons, amb Òscar Fernández i el divulgador Joan Anton Català, que han dedicat diversos espais a explicar com observar l’eclipsi de manera segura.
Les xarxes de 3Cat també tindran un paper destacat durant tota la jornada, amb connexions des del delta de l’Ebre, Tarragona i Tortosa. Gori Masip farà el seguiment per a EVA, on preguntarà als joves com viuen aquest esdeveniment, mentre que el Super3 seguirà una família durant l’observació de l’eclipsi.