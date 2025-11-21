Núria Solé presenta el TN Comarques de TV3 des del 2017, una feina que va haver d’abandonar durant un temps l’any passat per culpa de la forta depressió que va patir. Ara ha donat detalls d’aquella època tan fosca a un dels pòdcasts de RAC1, en el qual ha reconegut que batalla contra l’angoixa i l’ansietat des que era adolescent. De fet, el seu primer record d’aquest tipus data de quan ella només tenia 15 anys i va haver de ser ingressada. Sobre el problema dels últims mesos, ha assegurat que van ser “una sèrie de circumstàncies personals” les que la van fer viure un atac d’angoixa. El metge del CAP li va recomanar que s’agafés uns dies de baixa, explica, però la cosa es va anar allargant perquè no acabava de millorar.
“L’angoixa i la depressió van bastant de la mà i, moltes vegades, una porta l’altra. Quan veus que no pots tornar a la teva vida de cada dia, a la teva feina que jo gaudeixo tantíssim… Em vaig anar sentint cada vegada més incapacitada i això va derivar-me en una mica de depressió“, ha tret ara a la llum.
El dia a dia se li feia “molt pesat” i li costava “aixecar-se al matí“, dues confessions que han vingut acompanyades d’una altra també impactant: “Sentia una pressió molt gran i plorava constantment perquè creia que no podria tornar a fer un TN mai més a la vida. Em sentia cada vegada més atrapada“. El metge va anar fent-li un seguiment i després de dos mesos de baixa, va considerar que la Núria Solé estava entrant “en una altra fase de la depressió”.
La periodista Núria Solé dona detalls dels pitjors moments que ha viscut per culpa de la depressió
Va arribar un punt en què la periodista no es reconeixia, diu, quan es preguntava com podia ser que abans pogués fer tantes coses quan, en aquell moment, sentia que no tenia forces per sortir del llit: “Jo que era capaç de gestionar moltes coses a la meva vida, de sobte em veia paralitzada davant d’uns macarrons o de coses molt petites. Això et fa sentir malament perquè t’agradaria aixecar-te i estar contenta, però no pots. T’identifiques amb la persona que veus al mirall, però no t’agrades i no vols estar així”.
A més a més, ha aprofitat aquest aparador per lamentar públicament que encara no es treballi gaire la salut mental: “No ens han ensenyat que podem estar així, que no passa res i que tot té una sortida“. En el cas de la presentadora, si va aconseguir sortir del pou va ser gràcies a la meditació i també a la medicació. De fet, dues setmanes després de començar amb les pastilles va començar a veure la llum a final del túnel: “Va ser com si em tornessin a engegar el motor del cervell. Estava paralitzada, esgotada, nerviosa, cansada, desanimada, i, de sobte, totes les peces es van tornar a posar al seu lloc“.
Ara que la depressió ha quedat enrere en la seva vida, reflexiona sobre el tema i arriba a la conclusió que ha après molt d’aquella etapa. Si ara tornés a patir-ne una, creu que ho gestionaria d’una altra manera perquè ha obtingut “moltes eines” per poder prevenir al màxim “aquests estats inquietats que ens fan infeliços”. La principal diferència? Que ara sap que podria sortir d’allà perquè ja ho ha fet. Encara queda molta feina a fer en la divulgació de la salut mental, considera la Núria Solé: “Ningú s’ha de sentir malament per dir que està de baixa per una depressió. Hem de poder dir la paraula trastorn sense que ens pesi”.