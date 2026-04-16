Després de nou temporades en antena amb un èxit espectacular, el Com si fos ahir continua afegint trames i personatges nous. TV3 ha trobat la seva gallineta dels ous d’or en el culebrot dels migdies, el que ja s’ha convertit en tota una institució i cultura pop catalana. Una de les últimes incorporacions a la ficció ha estat Rosa Boladeras, el fitxatge estrella que s’ha incorporat com a treballadora de la consultoria del Miquel (Eduard Farelo). El que pocs fans sabran és que dues de les actrius que l’acompanyen en aquest projecte són filles seves. En una entrevista molt divertida a La tarda de Catalunya Ràdio, l’actriu comparteix micròfon -i genètica- amb la Sara Diego i la Carlota Keiko. Tenint en compte que també hi actua l’Eugeni (Oriol Vila) és el pare de la petita Carlota i exparella de la Rosa, sembla que has de formar part d’aquesta família per obtenir-hi un paper: “És una màfia“, han coincidit totes tres entre riures.
Que tots hagin acabat al mateix projecte de ficció és una mica casualitat, pel que diuen. La primera a incorporar-s’hi va ser la Sara, que interpreta el paper de la dona del Manel -el fill de l’Andreu (Marc Cartes) i la Gemma (Àurea Márquez)-. El seu paper no és fix, ja que les seves trames han anat apareixent i desapareixent al llarg d’aquests anys. Fa unes setmanes, però, que hi ha reaparegut. I, després d’ella, la sèrie va fitxar la seva mare com a actriu consolidada de trajectòria llarga. Que fitxessin la Carlota Keiko va ser purament casualitat, ja que va arribar l’oferta del càsting a l’Institut del Teatre on estudia i van acabar agafant-la: “Jo no sabia que era per a un paper nou del Comsi i la directora tampoc no sabia que jo era filla de la Rosa“. De fet, explica que la capitana d’aquesta sèrie va deixar-li clar posteriorment que l’havia fitxat pel seu talent i no per ser filla de qui era. Que després contractessin el seu pare també va ser cosa de l’atzar, una mica. La més jove interpreta la filla de la Neus (Mercè Martínez), però està en una altra trama totalment diferent.
De moment, no han interactuat a la ficció. Això sí, han coincidit als vestuaris i a plató i això diuen que els fa una il·lusió immensa: “És molt guai“. Qui més gaudeix d’aquesta feina conjunta és l’àvia, la mare de la Rosa, que no fa més que cridar-les mentre veu el capítol: “Sempre em fa anar davant de la tele quan veu que surt la mama, quan veu que hi surt la Sara o que hi surto jo”, ha reconegut la Carlota. I això que a ella no li està agradant gens veure’s en pantalla, pel que explica: “Ens vam reunir tota la família per veure la meva primera aparició i vaig passar-me tot el capítol plorant. No he pogut tornar-me a veure“. I la mare especifica que no eren llàgrimes d’emoció, sinó de ràbia: “Deia que havia fet una merda i que estava fatal, jo no ho entenc… però és cert que costa molt veure’t a tu mateix actuar”.
Com és Rosa Boladeres com a mare i mestra?
Les dues filles de la Rosa van tenir clar, des de petites, que volien dedicar-se al món de la interpretació. Créixer entre camerinos els ha fet entrar ganes de treballar-hi, una feina de la que han conegut les llums i ombres abans de poder dedicar-s’hi: “El privilegi més gran que tenim és que sabem la realitat d’aquesta carrera”. La mare els dona consells i asseguren que els ha transmès el seu decàleg. No és la típica professora crítica, pel que diuen: “Li cau més la bava que una altra cosa… però a nosaltres també amb ella. Ens ha insistit que hem de respectar l’equip tècnic, que hem de cuidar el vestuari… ens ha transmès els valors que té ella en aquest ofici perquè siguem igual”.
Als àpats familiars parlen de feina, no deixen el tema a un calaix. De fet, les noies han agraït el suport que reben sempre de la mare perquè són conscients que és un privilegi poder tenir els seus consells: “Respectem molt el seu criteri artístic. A més a més, que poder compartir inseguretats és fantàstic i és guai treballar del mateix perquè podem compartir alegries també”.