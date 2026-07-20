L’empresari Julio Martínez, amic de José Luís Rodríguez Zapatero, i amb qui ha participat en diversos negocis, ha assegurat que l’expresident espanyol “va marcar els passos a seguir” per aconseguir finançament per l’aerolínia Plus Ultra. Així ho ha assegurat en un escrit presentat aquest dilluns al jutge instructor del cas, José Luis Calama, titular del Tribunal Central d’Instrucció número 4 de l’Audiència Nacional, on dimarts ha de declarar. L’escrit detalla la relació amb Zapatero i amb els projectes que van compartir com el rescat de la companyia aèria amb 53 milions d’euros aprofitant les ajudes per empreses estratègiques durant la pandèmia.
En l’escrit, Martínez detalla que va conèixer l’existència de la companyia l’any 2020 quan Zapatero li va “avançar” que rebria una trucada de l’empresa. Martínez explicita que no tenia “possibilitat d’obtenir finançament públic o privat” per l’aerolínia, en canvi, sí que ho podia fer l’expresident. “Era Zapatero, en la seva faceta de consultor, qui marcava els passos” apunta la defensa de l’empresari i amic de “running” de l’exlíder del PSOE. Per altra banda, també ha confirmat que van cobrar una comissió de l’1% pel rescat de l’aerolínia a través de la seva consultora, Análisis Relevante.
Rebia ordres
L’escrit remarca que Julio Martínez era el “receptor i executor” d’instruccions directes per part de Zapatero. En línia amb el supòsit de la investigació de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF), i de la fiscalia anticorrupció que titllen l’expresident espanyol de líder d’una presumpta trama organitzada de tràfic d’influències destinada a obtenir “beneficis econòmics” amb la intermediació davant instàncies públiques a favor de Plus Ultra.
En aquesta línia, l’empresari assegura que Plus Ultra va ser “un dels primers clients” d’Análisis Relevante, empresa de la qual n’és administrador. Segons el seu relat, el 16 de maig de 2020 el propietari de l’aerolínia Julio Martínez Sola es va posar en contacte amb ell per parlar dels “problemes econòmics” que patia l’empresa. Zapatero va ser qui va marcar els “passos a seguir” per aconseguir les ajudes, tot i que en la seva declaració davant Calama, va assegurar no haver exercit cap mena d’influència en el rescat de l’aerolínia, ni haver contactat amb ningú del sector públic.
En la seva explicació, Martínez exposa que Zapatero va suggerir que s’enviés una carta de part seva al vicepresident del Banc de Santander per la concessió d’un crèdit ICO, o qui va ordenar sol·licitar finançament a l’entitat La Caixa, vies que, segons l’empresari “no van donar resultat”. En tot cas, Martínez ressalta que Zapatero va informar-lo de manera “puntual” de tots els passos que es feien i que va ser l’expresident qui finalment va comunicar a Plus Ultra que la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) li concedia el crèdit sol·licitat.