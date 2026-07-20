El empresario Julio Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, y con quien ha participado en varios negocios, ha asegurado que el expresidente español “marcó los pasos a seguir” para conseguir financiación para la aerolínea Plus Ultra. Así lo ha asegurado en un escrito presentado este lunes al juez instructor del caso, José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, donde el martes debe declarar. El escrito detalla la relación con Zapatero y con los proyectos que compartieron como el rescate de la compañía aérea con 53 millones de euros aprovechando las ayudas para empresas estratégicas durante la pandemia.

En el escrito, Martínez detalla que conoció la existencia de la compañía en el año 2020 cuando Zapatero le “adelantó” que recibiría una llamada de la empresa. Martínez explica que no tenía “posibilidad de obtener financiación pública o privada” para la aerolínea, en cambio, sí que lo podía hacer el expresidente. “Era Zapatero, en su faceta de consultor, quien marcaba los pasos” apunta la defensa del empresario y amigo de «running» del exlíder del PSOE. Por otra parte, también ha confirmado que cobraron una comisión del 1% por el rescate de la aerolínea a través de su consultora, Análisis Relevante.

Un avión A330 de Plus Ultra/ HANDOUT por PLUS ULTRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/11/2025

Recibía órdenes

El escrito remarca que Julio Martínez era el “receptor y ejecutor” de instrucciones directas por parte de Zapatero. En línea con el supuesto de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), y de la fiscalía anticorrupción que tildan al expresidente español de líder de una presunta trama organizada de tráfico de influencias destinada a obtener “beneficios económicos” con la intermediación ante instancias públicas a favor de Plus Ultra.

En esta línea, el empresario asegura que Plus Ultra fue “uno de los primeros clientes” de Análisis Relevante, empresa de la cual es administrador. Según su relato, el 16 de mayo de 2020 el propietario de la aerolínea Julio Martínez Sola se puso en contacto con él para hablar de los “problemas económicos” que sufría la empresa. Zapatero fue quien marcó los «pasos a seguir» para conseguir las ayudas, aunque en su declaración ante Calama, aseguró no haber ejercido ningún tipo de influencia en el rescate de la aerolínea, ni haber contactado con nadie del sector público.

En su explicación, Martínez expone que Zapatero sugirió que se enviara una carta de parte suya al vicepresidente del Banco de Santander para la concesión de un crédito ICO, o quien ordenó solicitar financiación a la entidad La Caixa, vías que, según el empresario “no dieron resultado”. En todo caso, Martínez resalta que Zapatero le informó de manera “puntual” de todos los pasos que se hacían y que fue el expresidente quien finalmente comunicó a Plus Ultra que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le concedía el crédito solicitado.