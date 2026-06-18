«Todo empezó en una marisquería que tiene precios económicos». Así comenzó la declaración del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero este miércoles ante el titular del Tribunal Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Lo demuestran los audios que se han filtrado sobre su declaración y a los que ha tenido acceso El Món.

Zapatero insistió en que ejerció su actividad de manera legal, y que emitía «informes generales de geoestrategia y geoeconomía» y no eran «informes adhoc» para empresas concretas o específicos «sino a personas de interés. Incluso, discute con el juez sobre cómo es su trabajo. En todo caso, Zapatero niega haber ejercido ninguna influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra».

Zapatero explica cómo hacía los informes de inteligencia al juez que le pone en duda/QS

El exlíder del PSOE asegura que nunca en su vida ha negociado «absolutamente ninguna comisión». «Es mi trabajo y un trabajo que se valora, pero no solo por ser expresidente, si me permite, sino porque en mi etapa como expresidente he realizado una intensísima labor», insiste. Para añadir que nunca ha interactuado con Plus Ultra sino que lo hacía su socio, Julio Martínez, también imputado en la causa.

Parte de la declaración donde expone que no interactuó con Plus Ultra

«Análisis Relevante», una empresa para Zapatero

El juez le pregunta por una de las empresas a las que la UDEF apunta, Análisis Relevante. Una sociedad de consultoría donde Zapatero no tiene ningún cargo pero sí que sus gastos «básicamente» son pagos al expresidente y a la empresa de sus hijas What the fav. Un hecho por el que el juez le pregunta. «Es el trabajo intenso que he hecho para Análisis Relevante», replica el exlíder socialista y añade «tengo derecho a cobrarlo». El juez conecta estos informes con Plus Ultra y explica que el dinero de Análisis Relevante llega de sus gestiones por influencia y después los cobra.

Parte de la declaración de Zapatero en la cual el juez Calama le pide explicaciones sobre la empresa Análisis Relevante/QS

A partir de aquí, Zapatero niega con contundencia y que no ha hablado con ningún funcionario sobre el rescate de Plus Ultra. El juez serena los ánimos admitiendo que el delito de tráfico de influencias es de los más difíciles de demostrar, aun así, el magistrado le presenta conversaciones de terceros imputados donde utilizan su nombre. Incluso, el juez califica de posible «tapadera» la empresa Análisis Relevante. Zapatero insiste «no hablé con nadie del sector público de Plus Ultra ni me lo pidió nadie». Niega incluso una llamada. «No me puedo hacer responsable de lo que digan terceros», añade.

El juez se enfrenta a Zapatero sobre su relación con Análisis Relevante y el expresidente asegura con rotundidad que nunca traficó con nadie sobre el rescate de Plus Ultra

«Nunca he tenido ninguna sociedad»

Zapatero añade que nunca ha tenido ninguna sociedad.



Zapatero asegura que nunca ha tenido ninguna empresa/QS

El juez insiste en que sin Zapatero no existiría Análisis Relevante. El expresidente apunta que la empresa tiene la base en su relación. El juez añade que sin el expresidente habría cerrado y por tanto, desde su óptica es por una sociedad para «cobrar comisiones». Zapatero lo niega. El juez dice que no es una «Madre Abadesa sino un juez instructor» y admite que con todo el embrollo no ha hecho la declaración de la renta.

Parte del interrogatorio donde el juez reprocha a Zapatero que sin su figura Análisis Relevante no existiría y, por tanto, sirve para cobrar comisiones, pero Zapatero lo niega/QS

«Nunca he hecho negocios en Venezuela»

El abogado de Zapatero, Víctor Moreno, inicia su interrogatorio después de que el juez le pregunte sobre su actividad en Venezuela. El juez corta las alas al letrado porque conoce la «labor humanitaria» que el exinquilino de la Moncloa ha llevado a cabo en el país caribeño. Zapatero asistió a Venezuela para la liberación de los presos políticos, para hacer contactos políticos y llevar a cabo control sobre procesos electorales. Ahora bien, aseguró no haber hecho ningún negocio en Venezuela.

Parte de la declaración donde Zapatero asegura que no ha hecho ningún negocio en Venezuela/QS

Por otro lado, el abogado defensor aprovecha para introducir la figura de Julio Martínez Martínez, su amigo de running, y qué relación profesional y personal tiene con él. «Nunca, me propuso nada que tuviera algo que ver con una situación de ilegalidad, ¡nunca!», afirmó. Asimismo, niega como «radicalmente falso» que sea su «testaferro» tal y como apuntan los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF).

Zapatero niega que Julio Martínez sea su testaferro/QS

Defiende la empresa de sus hijas

Por otro lado, una parte del interrogatorio es sobre What the Fav, la empresa de las dos hijas de Zapatero, que precisamente este jueves han sido imputadas. Zapatero bromea llamando a su abogado de vocación y el juez le dice que también la tiene. El exlíder del PSOE ahora imputado detalla que es una empresa de comunicación digital, con cuatro o cinco trabajadores y una larga lista de clientes. «Nunca he tenido ningún ingreso de What the Fav, por supuesto», ha asegurado y ha admitido que había trabajado para Análisis Relevante, donde Zapatero proporcionaba sus informes. Zapatero bromea que ni siquiera sabe manejar el correo electrónico.

Parte del interrogatorio sobre la empresa de las hijas de Zapatero/QS

(Más información pronto)