“Tot va començar en una marisqueria que té preus econòmics”. Així va començar la declaració de l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero aquest dimecres davant el titular del Tribunal Central d’Instància número 2 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama. Ho demostra els àudios que s’han filtrat sobre la seva declaració i als que ha tingut accés El Món.
Zapatero va insistir que va exercir la seva activitat de manera legal, i que emetia “informes generals de geostratègia i geoeconomia” i no eren “informes adhoc” per a empreses concretes o específics “sinó a persones d’interès. Fins i tot, discuteix amb el jutge sobre com és la seva feina. En tot cas, Zapatero nega haver exercit cap influència en el rescat de l’aerolínia Plus Ultra”.
L’exlíder del PSOE assegura que mai a la seva vida ha negociat “absolutament cap comissió”. “És la meva feina i una feina que es valora, però no només per ser expresident, si em permet, sinó perquè en la meva etapa com a expresident he realitzat una intensíssima tasca”, insisteix. Per afegir que mai ha interaccionat amb Plus Ultra sinó que ho feia el seu soci, Julio Martínez, també imputat a la causa.
“Análisis Relevante”, una empresa per a Zapatero
El jutge li pregunta per una de les empreses a les que la UDEF hi posa la banya, Análisis Relevante. Una societat de consultoria on Zapatero no hi té cap càrrec però sí que les seves despeses “bàsicament” són pagaments a l’expresident i a l’empresa de les seves filles What the fav. Un fet pel que el jutge li pregunta. “És la feina intensa que he fet per Análisis Relevante”, replica l’exlíder socialista i afegeix “tinc dret a cobrar-ho”· El jutge connecta aquest informes amb Plus Ultra i explica que els diners d’Análisis Relevante arriben de les seves gestions per influència i després les cobra.
A partir d’aquí, Zapatero nega amb contundència i que no ha parlat amb cap funcionari sobre el rescat de Plus Ultra. El jutge asserena les ànims admetent que el delicte de tràfic d’influències és dels més difícils de demostrar, tot i això, el magistrat li branda converses de tercers imputats on utilitzen el seu nom. Fins i tot, el jutge qualifica de possible “tapadora” l’empresa Análisis Relevante. Zapatero insisteix “no vaig parlar amb ningú del sector públic de Plus Ultra ni m’ho va demanar ningú”. Nega fins i tot una trucada. “No em puc fer responsable del que diguin tercer”, afegeix.
“Mai he tingut cap societat”
Zapatero afegeix que mai ha tingut cap societat.
El jutge insisteix que sense Zapatero no existiria Análisis Relevante. L’expresident apunta que l’empresa té la base en la seva relació. El jutge afegeix que sense l’expresident hauria abaixat la persiana i per tant, des de la seva òptica és per una socitat per “cobrar comissions”. Zapatero ho nega. El jutge diu que no és una “Mare Abadessa sinó un jutge instructor” i admet que amb tot l’embolic no ha fet la declaració de renda.
“No he fet mai negocis a Veneçuela”
L’advocat de Zapatero, Víctor Moreno, enceta el seu interrogatori després del jutge pregunta-li sobre la seva activitat a Veneçuela. El jutge talla les ales al lletrat perquè coneix la “tasca humanitària” que l’exinquilí de la Moncloa ha portat a terme al país caribeny. Zapatero va assistir a Veneçuela per l’alliberament dels presos polítics, per fer contactes polítics i dur a terme control sobre processos electorals. Ara bé, va assegurar no haver fet cap negoci a Veneçuela.
Per altra banda, l’advocat defensor aprofita per introduir la figura de Julio Martínez Martínez, el seu amic de running, i quina relació professional i personal hi té. “Mai, em va proposar res que tingués res a veure amb una situació d’il·legalitat, mai!”, va etzibar. Així mateix, nega com “radicalment fals” que sigui el seu “testaferro” tal i com apunten els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Nacional de Policia (UDEF).
Defensa l’empresa de les seves filles
Per altra banda, una part de l’interrogatori és sobre What the Fav, l’empresa de les dues filles de Zapatero, que precisament aquest dijous han estat imputades. Zapatero fa conya titllant el seu advocat de vocació i el jutge li diu que també la té. L’exlíder del PSOE ara imputat detalla que és una empresa de comunicació digital, amb quatre o cinc treballadors i una llarga llista de clients. “Mai no he tingut cap ingrés de What the Fav, per suposat”, ha assegurat i ha admès que havia treballat per Analisis Relevante, on Zapatero subministrava els seus informes. Zapatero fa befa que ni tan sols sap fer anar el correu electrònic.
(Més informació ben aviat)