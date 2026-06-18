Nova pantalla. El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat posar les actuacions judicials del cas Plus Ultra en coneixement de les filles de l’expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero, Alba i Laura Rodríguez Espinosa, així com de la secretària, Gertrudis Alcázar, perquè puguin personar-se en el procediment en qualitat d’investigades i poder exercir el seu dret de defensa. Calama ha pres la decisió a instàncies de la fiscalia anticorrupció que dimarts d’aquesta setmana va demanar per escrit la declaració de les ara imputades.
En la interlocutòria amb què acorda la imputació, d’onze pàgines i al que ha tingut accés El Món, el titular del Tribunal Central d’Instància número dos de l’Audiència Nacional, avisa que en una diligència a part, determinarà la data de les declaracions. El magistrat centra la imputació en la petició de la fiscalia després de la documentació obtinguda l’entrada i escorcoll del passat 18 de maig a la seu de l’empresa What the fav, propietat i administrades per les dues filles de l’exlíder del PSOE.
El fiscal anticorrupció va entendre que els indicis recollits farien pensar que l’agència de comunicació d’Alba i Laura Rodríguez Espinosa, hauria format part de la trama com una societat instrumental per rebre les comissions que havia de rebre l’expresident espanyol. Una empresa que na empresa que tindria un paper clau en la canalització o ocultació de transaccions que havia de rebre Zapatero. El jutge insisteix que les imputa per tal que puguin exercir el seu dret a la defensa.
Una empresa clau
“La investigació atribueix a aquesta empresa un paper clau en la canalització, l’ocultació o la facilitació de transaccions rellevants per als fets que s’investiguen, i aquesta mera constatació objectiva situa els seus administradors dins del cercle de persones potencialment afectades pels càrrecs, en la seva qualitat de titulars de la representació legal de l’empresa i responsables de la gestió legal de l’entitat, raona el jutge.
En aquest sentit, recorda que el cas dels administradors d’empreses que “presumptament són societats pantalla, com seria el cas” Calama afegeix que “la connexió prové de l’estructura corporativa mateixa: qui ostenta l’autoritat formal és, per llei, responsable de les accions de la persona jurídica i de les decisions que en permeten o faciliten les operacions”. En tot cas, el jutge considera que és millor que compareguin com a imputades que no pas com a testimonis, perquè en aquesta condició haurien de dir la veritat sobre uns fets que els podrien atribuir en qualitat de partícips o responsables.