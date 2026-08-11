Santiago Segura ha denunciado estar sufriendo el acoso de una persona que se hace pasar por su esposa. Desde hace tiempo, dice, le envía fotografías desnuda y publica fotos hechas con IA que la muestran, presuntamente, en una actitud muy tierna con él cuando ni siquiera lo conoce en persona. Esta tal Encarni Segura se ha obsesionado con el director de cine, un problema al que él intenta no darle demasiada importancia para intentar evitar que se lo crea demasiado y continúe por este camino. Ahora, sin embargo, lo ha explicado en una entrevista a La Razón que saca a la luz la complicada situación que atraviesa por culpa de esta fan.
«Cada día me envía mensajes de cariño en las redes sociales, cada día«, explica. Le dice que «ama» su calva, que sueña con hacer el amor con él, le envía fotos en las que se la ve dándole besos o fotos de ella desnuda: «Imaginaos qué panorama«, ha lamentado Santiago Segura.
Él nunca le responde para no alimentar esta obsesión, pero la situación no mejora: «No le hago ni caso y no le doy ningún like porque ni siquiera la conozco. Está obsesionada conmigo… No entiendo su actitud y es una situación muy desagradable«, asegura. La mujer, que debe tener unos 30 años, habría hecho lo mismo con un actor americano el año pasado y eso le hace pensar que puede tener problemas de salud mental. Ahora mismo, le da pánico encontrársela por la calle algún día: «Es capaz de cualquier cosa«.
A la esposa de Santiago Segura no le hace ninguna gracia que esté viviendo esto, claro, como tampoco le gustó ver aquellas fotos falsas donde se le ve besándose con esta chica: «Me llamó alarmada preguntándome qué era aquello y ya le dije, que no la conozco de nada y que es un tema de muy mal gusto. La ignoro completamente, pero es que desgraciadamente hoy día cualquiera puede montar historias falsas con la IA. Es una vergüenza», ha criticado.
¿Qué opina Santiago Segura de la situación en Ceuta?
Más allá de esta situación, Santiago Segura ha querido presumir de los buenos números que ha obtenido la última película de Torrente que se ha estrenado: «3.700.000 telespectadores en el cine y otros tantos en Netflix. Es increíble«. Y no se queda contento con eso, ya que mientras la esposa y las hijas disfrutan de las vacaciones él se ha quedado en Madrid mientras escribe el guion de la próxima película.
El director de cine nunca se ha caracterizado por callarse las cosas, una sinceridad que ha vuelto a demostrar cuando el periodista le ha preguntado por la situación en Ceuta: «Es una invasión, están entrando a saco desde Marruecos y creo que ese país está detrás de todo lo que está pasando». «Somos un país de gilipollas. En Marruecos, robas un móvil y te pasas años en prisión. Aquí, mientras tanto, entran por una puerta y salen por la otra«, añade. Considera que el mundo político en España se ha «estropeado» y que sería un buen momento para que Torrente entrara en acción.