El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado todas las acusaciones por las que lo investiga el Tribunal Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El exlíder del PSOE ha asegurado que nunca influyó para obtener una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra concedida por el ministerio de Transporte. «No tuve ningún papel, tuve un papel nulo en el rescate de Plus Ultra», sentenció en la entrevista a Mañaneros de TVE. Zapatero ha insistido en que quería «dar explicaciones» porque no quiere que la gente «haga un acto de fe» y «se atenga a los hechos y a las reglas del procedimiento». En todo caso, considera que se le han vulnerado todos sus derechos.

Zapatero no ha querido contraatacar las declaraciones de su socio Julio Martínez que lo ha señalado como quien guiaba los «pasos a seguir» para obtener la ayuda, alegando que «cada uno tiene derecho a su estrategia de defensa». Zapatero también ha rechazado considerar la consultora Análisis Relevante como una sociedad pantalla para cobrar dinero. De hecho, el exinquilino de la Moncloa ha defendido su trabajo como consultor, un trabajo que facturó y que declaró a través del IRPF «con nombres y apellidos». El exlíder socialista también ha rechazado con contundencia que la empresa de sus hijas sirviera para que le hicieran de «testaferro».

Por otro lado, sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, Zapatero ha negado «cualquier afán patrimonial» y que «ignoraba su valor actual». «Fue un regalo de cortesía personal sin ningún uso ni destino», insistió. No obstante, ha adelantado que ha puesto en contradicción el valor de tasación de las joyas y que dará todos los detalles al juez sobre su origen. Por ahora, las joyas no las puede dar a Patrimonio Nacional porque están en manos de la policía, pero que cuando se aclare todo ya lo hará.

«Mi actividad ha sido legal»

«Mi actividad como consultor ha sido legal», añadió. Zapatero se ha encomendado a la investigación judicial para aclarar todos los hechos donde dará todos los detalles que le reclamen. «Se acreditará, porque nadie podrá decir que hice ninguna sola influencia. No hablé con nadie por Plus Ultra, ni con la SEPI ni con el gobierno», resaltó. En esta línea, ha asegurado que nunca pudo informar a Julio Martínez sobre la ayuda antes de que fuera otorgada porque «no conocía a nadie».

En cuanto a sus hijas y la sociedad con la que operaban, ha defendido su actividad y ha enfatizado que trabajaban y tenían clientes y no era una sociedad pantalla. «Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso quedará acreditado, substanciado», remarcó. En este sentido, el exdirigente socialista ha defendido que Análisis Relevante trabajaba con la empresa de sus hijas «como otros clientes» y ha rechazado continuar dando detalles sobre la empresa de sus hijas, porque, según explicó, deben «hablar por ellas mismas y en el procedimiento jurídico». Así ha pronosticado que «presentarán en el procedimiento judicial todos sus trabajos, toda su tarea y todos sus contratos» para desmentir las acusaciones de Martínez que decía que cobraban por no trabajar.

«Soy consciente de lo que represento y doy las gracias a quien me ha apoyado», admitió para valorar el coste político de la situación. En este sentido, ha reclamado no hacer juicios paralelos y que los procesos penales sean respetados. Así ha criticado sin tapujos, las filtraciones del sumario y de documentos que resumen «dos años de mi vida».