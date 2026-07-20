Pablo Ojeda, nutricionista: «Si en una semana has bajado más de dos kilos, es muy probable que no sea grasa lo que estás perdiendo»

Llegas a la báscula el lunes por la mañana. Inspiras profundamente, miras el número y, de repente, sonríes de oreja a oreja. Has bajado dos kilos en solo siete días. (Sí, nosotros también hemos sentido esa euforia cuando creemos que el esfuerzo funciona).

No te lo puedes perder Evita la molesta hinchazón veraniega tras comer: 4 hábitos que realmente funcionan

Te sientes ligero, los pantalones cierran mejor y te convences de que por fin lo has logrado. Pero la realidad de tu salud intestinal y metabólica tiene un secreto oculto que ninguna aplicación móvil te explicará hoy.

La gran mentira del peso rápido

El conocido nutricionista Pablo Ojeda ha lanzado una advertencia contundente que está abriendo los ojos a miles de personas. Según el experto, cuando experimentamos una bajada tan drástica, lo más probable es que estemos celebrando un espejismo.

El cuerpo humano no es una máquina de quemar grasa a contrarreloj. El tejido adiposo requiere tiempo, un déficit calórico controlado y una estabilidad hormonal que no se logra de la noche a la mañana pidiendo milagros.

¿Qué estás perdiendo realmente?

Cuando el peso cae en picado en pocos días, lo que realmente se está vaciando son los depósitos de glucógeno y agua. El glucógeno es el combustible que tus músculos almacenan para las emergencias diarias.

Por cada gramo de glucógeno que tu cuerpo guarda, necesita retener cerca de tres gramos de agua. Al reducir la comida de golpe, el organismo gasta esta energía rápida y descarga todo el líquido acumulado. (Es pura química, no una pérdida real de volumen).

Si la pérdida es demasiado acelerada, tu metabolismo activará un modo de supervivencia ancestral. El riesgo de sufrir un efecto rebote es altísimo porque el cuerpo frena el gasto energético para proteger las reservas.

El peligro de perder masa muscular

El error clave es obsesionarse con el número de la báscula sin mirar la composición corporal. Puedes perder peso manteniendo la misma grasa mientras te deshaces del agua y de la valiosa masa muscular.

Ojeda insiste en que una pérdida de grasa saludable es un proceso mucho más lento y progresivo. Hablamos de pocos gramos a la semana, no de kilos enteros que desestabilizan tu sistema nervioso.

Cuando sometes el cuerpo a este estrés, los niveles de cortisol se disparan. Esto no solo frena la quema de grasa a largo plazo, sino que empieza a boicotear directamente tu descanso y la calidad de tu sueño.

La estrategia definitiva para el cambio real

Si quieres ver resultados que duren en el espejo, cambia tu enfoque desde esta misma semana. Olvídate de desear milagros diarios y empieza a fijarte en cómo te queda la ropa o en tu energía.

Priorizar las proteínas de calidad, mantener una buena hidratación y hacer ejercicio de fuerza es el único camino seguro. Solo así tu metabolismo trabajará a tu favor sin necesidad de pasar hambre.

¿Seguirás confiando en este número traidor o comenzarás a cuidar lo que realmente importa para tu salud? Tu cuerpo te está enviando señales claras, ahora solo hace falta que aprendas a escucharlas de verdad.