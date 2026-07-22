Jordi Cruz siempre causa revuelo cuando tiene un micrófono delante. El cocinero y miembro del jurado de Masterchef dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro y, a menudo, eso termina perjudicándolo. En esta ocasión, lo han criticado por haber dicho en una entrevista que «todo el mundo» debería tener hijos, «aunque no quieras» tenerlos. Casado con la arquitecta brasileña Rebecca Lima, son padres de dos niños: Noah, de tres años, y Nico, que acaba de cumplir uno. En un podcast de la marca B3tter, el catalán lanzó una reflexión sobre la paternidad que lo ha colocado en el centro de la polémica: «Debes tener hijos, aunque sea solo uno, aunque no te guste«.

No contento con eso, calificó a los niños como un «complemento bonito» y esa calificación, como era de esperar, ha aumentado aún más la indignación. ¿Y cómo lo justifica? Jordi Cruz cree que la llegada de un bebé ayuda en la relación de pareja, curiosamente: «En esta segunda etapa de la vida, cuando la química ya no es la misma, donde las prioridades no son las correctas, donde no eres tú… qué aburrido sin hijos«.

Y prosiguió con un discurso que no ha gustado: «Qué complemento tan bueno, qué bonito construir en equipo y con tu propia sangre. Le da mucho sentido a esta segunda etapa de la vida que te llevará a la última, donde dejarás a tu personita. Es muy necesario y mola, aunque no sea obligatorio», aclaró para intentar arreglarlo.

Jordi Cruz llamando a tener un hijo “qué complemento tan bueno” y diciendo que hay que tenerlos aunque no te gusten 😭😭😭



Por favor, quitadle los micrófonos ya pic.twitter.com/lokR06uuuk — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) July 21, 2026

Jordi Cruz dice que todos deberían tener hijos | TikTok

Jordi Cruz había comentado en alguna ocasión que esperó hasta los 40 para ser padre porque nunca había tenido el instinto necesario: «A mí me obligó mi esposa a tener hijos, ella lo marcó todo… cuándo nos debíamos casar, soy un mandado«.

Críticas feroces a Jordi Cruz por las declaraciones que ha concedido sobre la paternidad

En las redes sociales, muchísima gente ha aprovechado para criticarlo por estas declaraciones. Ha habido mensajes irónicos y también otros más críticos: «Tener hijos porque estás aburrido«, «Un complemento, como quien se compra un bolso o unos zapatos«, «Escucha, un hijo no es un cascabel para entretenerse» o «Mejor que se dedique a cocinar y menos hablar» son algunos ejemplos.

Y también ha habido usuarios que han lamentado que ofrezca un discurso crítico con la gente que decide no tener descendencia: «Tampoco pasa nada si decides no tener hijos, se pueden hacer proyectos muy bonitos«.

Básicamente está diciendo que no quería tener hijos, su mujer sí, pero que bueno, es buen complemento para estar ocupados porque ya estás aburrido de tu mujer y eso te da vidilla. Aparte que luego ese hijo hará «cosas». Grandes argumentos de ayer y hoy para tener hijos. — Va a ser que no (@_vsqn_) July 22, 2026

tener hijos porque estás aburrido 😶 — d🖤nn. (@itsallaboutdann) July 21, 2026

Un complemento, como quien se compra un bolso o unos zapatos. — Gimlet (@Gimlet747) July 21, 2026

Oye el hijo no es un cascabel para entretenerse! — Bruja Margarita (@brujamargarita) July 22, 2026

@JordiCruzMas tampoco pasa nada si decides no tener hij@s , insisto se pueden hacer proyectos muy bonitos 😉 — Human_Rights (@HumanRight_Bcn) July 21, 2026

Mejor que se dedique a conicar y menos hablar — Andrés molina (@Andrsmolina4) July 21, 2026

Con todo, una nueva polémica que evidencia que Jordi Cruz hace enfadar siempre que habla sin pensar en las consecuencias que pueden tener sus palabras.