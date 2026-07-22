Jordi Cruz sempre la fa grossa quan té un micròfon davant. El cuiner i membre del jurat de Masterchef diu el que pensa sense cap mena de filtre i, sovint, això acaba perjudicant-lo. En aquesta ocasió, l’han acabat criticant per haver dit en una entrevista que “tothom” hauria de tenir fills, “encara que no vulguis” tenir-ne. Casat amb l’arquitecta brasilera Rebecca Lima, ells són pares de dos nens: el Noah, de tres anys, i el Nico, que acaba de complir-ne un. En un pòdcast de la marca B3tter, el català ha deixat anar una reflexió sobre la paternitat que l’ha col·locat al centre de la diana: “Has de tenir fills, encara que sigui només un, encara que no t’agradi“.
No content amb això, ha qualificat els nens com un “complement maco” i aquest qualificat, com podia esperar-se, ha augmentat encara més la indignació. I com ho justifica? Jordi Cruz creu que l’arribada d’un bebè ajuda en la relació de parella, curiosament: “En aquesta segona etapa de la vida, quan la química ja no és la mateixa, on les prioritats no són les bones, on no ets tu… què avorrit sense fills“.
I ha prosseguit amb un discurs que no ha agradat: “Quin complement tan bo, què maco construir en equip i amb la teva sang. Li dona molt de sentit a aquesta segona etapa de la vida que et portarà a l’última, on deixaràs la teva personeta. És molt necessari i mola, encara que no sigui obligatori”, ha matisat per intentar-ho arreglar.
Jordi Cruz llamando a tener un hijo “qué complemento tan bueno” y diciendo que hay que tenerlos aunque no te gusten 😭😭😭— Natalia Álvarez (@Natalia_Who) July 21, 2026
Por favor, quitadle los micrófonos ya pic.twitter.com/lokR06uuuk
Jordi Cruz havia deixat caure, en alguna ocasió, que s’ha esperat fins als 40 per ser pare perquè mai no havia tingut l’instint necessari: “A mi em va obligar la meva dona a tenir fills, ella ho va marcar tot… quan ens havíem de casar, soc un mandado“.
Crítiques ferotges a Jordi Cruz per les declaracions que ha concedit sobre la paternitat
A les xarxes socials, moltíssima gent ha aprofitat per deixar-lo verd per aquestes declaracions. Hi ha hagut missatges irònics i també d’altres més crítics: “Tenir fills perquè estàs avorrit“, “Un complement, com qui es compra una bossa o unes sabates“, “Escolta, un fill no és un cascavell per entretenir-se” o “Millor que es dediqui a cuinar i menys parlar” són alguns exemples.
I també hi ha hagut usuaris que han lamentat que ofereixi un discurs crític amb la gent que decideix no tenir descendència: “Tampoc no passa res ni decideixes no tenir fills, es poden fer projectes molt macos“.
Básicamente está diciendo que no quería tener hijos, su mujer sí, pero que bueno, es buen complemento para estar ocupados porque ya estás aburrido de tu mujer y eso te da vidilla. Aparte que luego ese hijo hará “cosas”. Grandes argumentos de ayer y hoy para tener hijos.— Va a ser que no (@_vsqn_) July 22, 2026
tener hijos porque estás aburrido 😶— d🖤nn. (@itsallaboutdann) July 21, 2026
Un complemento, como quien se compra un bolso o unos zapatos.— Gimlet (@Gimlet747) July 21, 2026
Oye el hijo no es un cascabel para entretenerse!— Bruja Margarita (@brujamargarita) July 22, 2026
@JordiCruzMas tampoco pasa nada si decides no tener hij@s , insisto se pueden hacer proyectos muy bonitos 😉— Human_Rights (@HumanRight_Bcn) July 21, 2026
Mejor que se dedique a conicar y menos hablar— Andrés molina (@Andrsmolina4) July 21, 2026
Amb tot, una nova polèmica que evidencia que Jordi Cruz fa enfadar sempre que parla sense pensar en les conseqüències que poden tenir les seves paraules.