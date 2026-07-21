María Casado ha hecho un anuncio que sorprenderá, y no de una manera positiva, a sus fans. La presentadora ha decidido abandonar la televisión después de muchos años en primera línea, un cambio de vida que tiene un objetivo claro: priorizar la familia. Ella, que había hecho carrera en TVE, decidió fichar por Telecinco en un movimiento que la convirtió en protagonista de los titulares. Ahora, vuelve a hacerlo pero por una noticia totalmente diferente. Desde el otoño de 2024, la periodista dirigía y presentaba desde el otoño de 2024.

En un mensaje que ha compartido en sus redes sociales, ha revelado que no la volveremos a ver en los informativos de la cadena privada: «Hace dos años que comencé una aventura maravillosa en Informativos Telecinco. Siento Mediaset como mi casa y a mi equipo del fin de semana como una familia. Por motivos personales, por la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid, he decidido tomarme un descanso«, ha asegurado.

María Casado anuncia una pausa en su carrera televisiva | Telecinco

Eso sí, ha intentado tranquilizar a quienes piensen que no la volverán a ver en la pequeña pantalla: «Espero que solo sea una pequeña pausa y que podamos encajar otro proyecto lo antes posible. Mediaset me ha dado la oportunidad, la confianza y la libertad para trabajar y ponerme frente a vosotros semana tras semana. Ha sido un regalo. Gracias y espero que nos veamos pronto».

¿Quién sustituirá a María Casado en los informativos de Telecinco?

No queda claro si se despedirá de la audiencia el próximo fin de semana, pero por sus palabras finales parece que no. Al menos, las cosas han terminado bien con la cadena que también ha querido dedicarle unas palabras en un tuit: «Han sido dos años de intensísimo y brillante trabajo al frente de las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco. Ojalá ese respiro que necesitas te sirva para descansar, coger fuerzas y retomarlo en un futuro. Mediaset es tu casa y las puertas las continúas teniendo abiertas».

Han sido dos años de intensísimo y brillante trabajo al frente de las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco. Ojalá ese respiro que necesitas sirva para descansar, coger fuerzas y retomar en un futuro. Mediaset España es tu casa y sus puertas las sigues teniendo… https://t.co/NYGVFs17QX — Mediaset España (@mediasetcom) July 20, 2026

Este verano, estaba previsto que Carmen Corazzini la sustituyese durante sus vacaciones. Así que, al menos tienen la silla cubierta durante lo que queda de verano… Quién se quedará al frente de los informativos a partir de septiembre se anunciará más adelante, según han dejado entrever desde Mediaset.

María Casado fue madre a los 45 años de una niña que está a punto de cumplir 3 años. Separada desde que la niña era muy bebé, ha estado viviendo a caballo entre Málaga y Madrid, pero ha llegado un punto en el que la falta de conciliación le ha resultado demasiado difícil de gestionar.