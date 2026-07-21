El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
María Casado deixa la televisió per sorpresa i confessa per què
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
21/07/2026 10:12

María Casado ha fet un anunci que sorprendrà, i no d’una manera positiva, als seus fans. La presentadora ha decidit abandonar la televisió després d’un munt d’anys a primera línia, un canvi de vida que té un objectiu clar: prioritzar la família. Ella, que havia fet carrera a TVE, va decidir fitxar per Telecinco en un moviment que la va convertir en protagonista dels titulars. Ara, torna a fer-ho però per una notícia totalment diferent. Des de la tardor del 2024, que la periodista dirigia i presentava des de la tardor del 2024.

Et pot interessar

En un missatge que ha compartit a les seves xarxes socials, ha tret a la llum que no la tornarem a veure als informatius de la cadena privada: “Fa dos anys que vaig començar una aventura meravellosa a Informativos Telecinco. Sento Mediaset com casa meva i al meu equip del cap de setmana com una família. Per motius personals, per la dificultat de conciliar la meva vida entre Màlaga i Madrid, he decidit fer un descans“, ha assegurat.

María Casado anuncia una pausa en la seva carrera televisiva - Telecinco
María Casado anuncia una pausa en la seva carrera televisiva | Telecinco

Això sí, ha intentat tranquil·litzar els qui pensin que no la tornaran a veure a la petita pantalla: “Espero que només sigui una petita pausa i que puguem encaixar un altre projecte com abans millor. Mediaset m’ha donat l’oportunitat, la confiança i la llibertat per treballar i posar-me davant vostre setmana rere setmana. Ha estat un regal. Gràcies i espero que ens veiem aviat”.

Qui substituirà María Casado als informatius de Telecinco?

No queda clar si s’acomiadarà de l’audiència el pròxim cap de setmana, però per les seves paraules finals sembla que no. Almenys, les coses han acabat bé amb la cadena que també ha volgut dedicar-li unes paraules en un tuit: “Han estat dos anys d’intensíssim i brillant feina al capdavant de les edicions de cap de setmana d’Informativos Telecinco. Tant de bo aquest respir que necessites et serveixi per descansar, agafar forces i reprendre-ho en un futur. Mediaset és casa teva i les portes les continues tenint obertes”.

Aquest estiu, estava previst que Carmen Corazzini la substituís durant les seves vacances. Així doncs, almenys tenen la cadira coberta durant el que queda d’estiu… Qui es quedarà al capdavant dels informatius a partir del setembre s’anunciarà més endavant, pel que han deixat anar des de Mediaset.

María Casado va ser mare als 45 anys d’una nena que està a punt de fer 3 anys. Separada des que la nena era molt bebé, ha estat vivint a cavall entre Màlaga i Madrid però ha arribat un punt que la manca de conciliació li ha estat massa difícil de gestionar.

María Casado

Més notícies
Notícia: Treuen a la llum els motius de la ruptura de María Casado i Martina diRosso
Comparteix
La presentadora i la fotògrafa han trencat només tres mesos després del naixement de la seva filla
Notícia: María Casado i Martina diRosso tallen tres mesos després de ser mares
Comparteix
La parella ha anunciat per sorpresa que han trencat en dos escrits bomba
Notícia: María Casado i Martina diRosso donen la benvinguda a la seva primera filla
Comparteix
La presentadora barcelonina ha compartit la primera foto de la petita, a qui han anomenat Daniela
Notícia: María Casado dona detalls del seu embaràs als 45 anys: com es troba?
Comparteix
La presentadora i la seva xicota seran mares en els pròxims mesos d'una nena a qui anomenaran Daniela

Comparteix

Icona de pantalla completa