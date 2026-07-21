María Casado ha fet un anunci que sorprendrà, i no d’una manera positiva, als seus fans. La presentadora ha decidit abandonar la televisió després d’un munt d’anys a primera línia, un canvi de vida que té un objectiu clar: prioritzar la família. Ella, que havia fet carrera a TVE, va decidir fitxar per Telecinco en un moviment que la va convertir en protagonista dels titulars. Ara, torna a fer-ho però per una notícia totalment diferent. Des de la tardor del 2024, que la periodista dirigia i presentava des de la tardor del 2024.
En un missatge que ha compartit a les seves xarxes socials, ha tret a la llum que no la tornarem a veure als informatius de la cadena privada: “Fa dos anys que vaig començar una aventura meravellosa a Informativos Telecinco. Sento Mediaset com casa meva i al meu equip del cap de setmana com una família. Per motius personals, per la dificultat de conciliar la meva vida entre Màlaga i Madrid, he decidit fer un descans“, ha assegurat.
Això sí, ha intentat tranquil·litzar els qui pensin que no la tornaran a veure a la petita pantalla: “Espero que només sigui una petita pausa i que puguem encaixar un altre projecte com abans millor. Mediaset m’ha donat l’oportunitat, la confiança i la llibertat per treballar i posar-me davant vostre setmana rere setmana. Ha estat un regal. Gràcies i espero que ens veiem aviat”.
Qui substituirà María Casado als informatius de Telecinco?
No queda clar si s’acomiadarà de l’audiència el pròxim cap de setmana, però per les seves paraules finals sembla que no. Almenys, les coses han acabat bé amb la cadena que també ha volgut dedicar-li unes paraules en un tuit: “Han estat dos anys d’intensíssim i brillant feina al capdavant de les edicions de cap de setmana d’Informativos Telecinco. Tant de bo aquest respir que necessites et serveixi per descansar, agafar forces i reprendre-ho en un futur. Mediaset és casa teva i les portes les continues tenint obertes”.
Han sido dos años de intensísimo y brillante trabajo al frente de las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco. Ojalá ese respiro que necesitas sirva para descansar, coger fuerzas y retomar en un futuro. Mediaset España es tu casa y sus puertas las sigues teniendo… https://t.co/NYGVFs17QX— Mediaset España (@mediasetcom) July 20, 2026
Aquest estiu, estava previst que Carmen Corazzini la substituís durant les seves vacances. Així doncs, almenys tenen la cadira coberta durant el que queda d’estiu… Qui es quedarà al capdavant dels informatius a partir del setembre s’anunciarà més endavant, pel que han deixat anar des de Mediaset.
María Casado va ser mare als 45 anys d’una nena que està a punt de fer 3 anys. Separada des que la nena era molt bebé, ha estat vivint a cavall entre Màlaga i Madrid però ha arribat un punt que la manca de conciliació li ha estat massa difícil de gestionar.